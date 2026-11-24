Srážky z posledních deštivých dní přinášejí vltavské kaskádě, kde se zejména hladiny v nejdůležitějších přehradách Orlík a Slapy ocitly nejníže v historii, trochu naděje. Řeky, potoky i půda v okolí přehrad se aspoň částečně plní a v soustavě tak vody konečně přestalo ubývat. Hladina v Orlíku zatím sice zůstává na stejné úrovni, na Slapech ale už voda začala pomalu stoupat. A poznali to i lidé a obce na březích, jejichž vodní zdroje jsou často na stavu vody v řece závislé. Deštivý má být minimálně ještě tento týden a ani výhled na prosinec není pesimistický.
Co se dočtete dál
- Jak jsou na tom nejdůležitější vltavské přehrady.
- Kterým vesnicím na břehu deště nejvíce pomohly.
- A jaká je předpověď srážek do konce roku.
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