Největší petrochemická firma Orlen Unipetrol má na dva roky posloužit jako „kasička“, která pokryje vládní výdaje spojené se snížením spotřební daně na naftu. Ministerstvo financí čeká, že mimořádným zdaněním hrubé rafinérské marže jen za letošní rok získá přes pět miliard korun.
Hlasování o novele daně z příjmů se dá podle předpokladu některých poslanců, které HN oslovily, čekat v pátek dopoledne. Samotné ministerstvo financí na dotaz HN uvedlo, že chce zákon schválit „v co nejkratším možném termínu“.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady bude mít zavedení rafinérské daně.
- Jaká byla letos rafinérská marže u nafty.
- Čeho se obávají experti z chemické branže.
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