Češi berou útokem výškové budovy ve Varšavě. Po říjnovém vstupu zbrojaře Michala Strnada a jeho skupiny Akipia do projektu 170metrového mrakodrapu Roma Tower v centru města se do výškových budov v polském hlavním městě pouští také Penta Real Estate Marka Dospivy a jeho společníků. Penta tím po Londýně rozšiřuje svou zahraniční expanzi o další trh. Česko-slovenská skupina se do Polska v rámci nemovitostního byznysu vrací po pěti letech.
Projekt více než stometrové administrativní budovy s celkovou pronajímatelnou plochou přes 37 tisíc metrů čtverečních získává od belgické developerské skupiny Ghelamco.
Co se dočtete dál
- Co Penta kupuje ve Varšavě.
- Kde se projekt nachází a jak bude velký.
- Jaké další plány v Polsku má.
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