Většina tepláren v Česku v příštím roce zvýší ceny dodávaného tepla. Nejvíce zdraží teplo produkované z plynu, oproti letošku to bude o 15 až 20 procent. Důvodem je letošní prudký růst cen zemního plynu na energetickém trhu. O více než desetinu zdraží také teplárny využívající lesní štěpku, teplárny vyrábějící z hnědého uhlí zvýší ceny zhruba o úroveň inflace. Teplo navíc může dál zdražovat i v průběhu příštího roku. ČTK o tom ve středu informovalo Teplárenské sdružení ČR.
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Konkrétní ceny tepla a jejich růst budou podle sdružení záviset na konkrétním palivovém mixu a vývoji cen jednotlivých paliv. Tuzemské teplárny totiž při výrobě stále častěji kombinují různé druhy paliv.
Nejvýrazněji zdraží výroba tepla ze zemního plynu. „Jeho ceny pro příští rok vzrostly od začátku letošního roku o 160 procent,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. Podraží, byť o něco méně, také produkce z lesní štěpky a hnědého uhlí. „V závislosti na nákupní strategii jednotlivých výrobců může cena tepla z plynu v průběhu roku dále růst,“ podotkl Topolánek.
Sdružení zároveň upozornilo, že zcela jasno není o vývoji cen v případě menších tepláren s výkonem do 20 megawattů (MW), u kterých stále není vyjasněno pokračování provozní podpory tepla. I u nich tak hrozí výraznější zdražování.
„Věříme, že se podaří situaci napravit a malé teplárny na biomasu o provozní podporu v příštím roce nepřijdou. Odkládání novely nařízení vlády je však dostalo do velmi nepříjemné situace,“ řekl ředitel Teplárenského sdružení ČR Jiří Vecka.
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Kromě růstu cen paliv na trhu je dalším důvodem zdražování také změna pravidel pro osvobození paliv používaných při kombinované výrobě elektřiny a tepla od energetických daní. Po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a metodiky Generálního ředitelství cel se podle sdružení možnost tohoto osvobození výrazně omezila. Nově se vztahuje pouze na teplo, které je přímo dodáno a spotřebováno v domácnostech.
Letos většina tepláren podle sdružení zvýšení daňové zátěže pokryla ze svých rozpočtů, v příštím roce ale už změnu promítne do cen pro odběratele. Půjde například o daň na tepelné ztráty při distribuci tepla a také na paliva využívaná k výrobě tepla pro ostatní odběratele, například školy, nemocnice, sportovní, kulturní a sociální zařízení, služby a další organizace mimo domácnosti.
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