Už ve středu 25. listopadu 2026 vyvrcholí slavnostním finále 17. ročník mezinárodní soutěže IT SPY, která každoročně oceňuje nejvýjimečnější diplomové práce v oblasti informatiky z českých a slovenských univerzit. Letošní ročník zaznamenal rekordní zájem vysokých škol, nyní osm finalistů čeká závěrečné hodnocení odborné poroty, která rozhodne o absolutním vítězi. Finálový den začal v 9:00 dopoledne veřejnými prezentacemi prací finalistů a vyvrcholí v 18:00 slavnostním vyhlášením vítězů v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celým finálovým večerem bude provázet moderátor a publicista Miloš Čermák.
Přenos z refektáře Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy můžete sledovat od 18:00.
Osm finalistů v boji o titul nejlepší IT diplomové práce
Do finále letošního ročníku odborné soutěže IT SPY 2026 postoupilo osm nejúspěšnějších projektů. Cílem soutěže IT SPY je podpořit talentované studenty, pomoci jim v kariéře a upozornit na inovativní projekty a myšlenky, které přinášejí mladí lidé v rámci svého studia. Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace.
Kdo se stane vítězem roku 2026?
Na slavnostním vyhlášení zazní jména autorů nejlepších tří diplomových prací obhájených v letošním roce, stejně jako jméno vítěze Ceny veřejnosti. Absolutní vítěz získá od organizátora soutěže, společnosti Amdocs, finanční odměnu ve výši 2000 eur na další rozvoj svého projektu. Vedle hlavního ocenění čekají na účastníky také ceny vyhlašované partnery soutěže. Mezi ně patří Magenta Award for Excellence in IT a Raiffeisenbank AI cena, která vyzdvihuje projekty zaměřené na umělou inteligenci. Podporu mladým talentům dlouhodobě poskytují také Počítačová škola GOPAS a asistenční společnost Global Assistance.
Soutěž se koná pod záštitou prezidenta České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Hospodářské komory, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a organizace KINIT.
Zajímá vás více? Sledujte web soutěže www.itspy.cz a sociální sítě facebook.com/soutezitspy, kde najdete všechny aktuální informace a výsledky.
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