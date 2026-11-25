České dráhy plánují sešrotovat další stovky vozidel a shánějí firmu, která je zlikviduje. Chystaná rámcová smlouva na šrotaci by měla do konce roku 2028 zahrnovat až 362 vozidel. To je zhruba stejně jako celá dálková flotila konkurenčního RegioJetu.
HN na plán upozornily už začátkem listopadu. Dotknout by se měl i donedávna elitních vagonů rekonstruovaných v 90. letech pro páteřní rychlíky. Většina zrušených vagonů ale bude jiných typů.
Při změně jízdního řádu letos čeká České dráhy jeden z historicky největších ústupů. Konkurenci musí předat především rychlíkovou linku R9 z Prahy přes Vysočinu do Brna, ale také velké balíky regionálních spojů, hlavně v Ústeckém a Plzeňském kraji.
A to se dotkne především klasických souprav, tažených lokomotivou a sestavených z vagonů. Největší cenu z toho mají soupravy z linky R9 – to lepší se ještě využije jinde, to v horším stavu čeká šrot. Nejde o ledajaké vagony – typy Bee272 a Bee273 si České dráhy nechaly zrekonstruovat v 90. letech. Na lince jezdí i staré vagony řad B a BDs, ty čeká konec také.
Pro muzejní a nadšenecké spolky ze střední Evropy to bude zřejmě jedna z posledních možností, jak odkoupit vagony, které tvořily desítky let základ flotily spousty železnic ve východním bloku. V NDR se jich až do poloviny 80. let vyrobily tisíce kusů. Teď zřejmě – až na pár výjimek – definitivně končí.
Stejně tak skončí i skoro všechny tvarově podobné vagony řady Bdt, které pro ČSD vyráběla vagonka Studénka až do začátku 90. let.
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„Pokud o ně nebude zájem, zamíří do kovošrotu,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Zmíněné výjimky? Hlavně sezonní cyklovlaky, tam by ještě několik BDs a Bdt mělo přežít.
Kromě toho čeká velké vyřazování i stísněné velkoprostorové vagony s osmi dveřmi, přezdívané Honeckery. Československé dráhy si je objednaly na konci 80. let s dvojím využitím, v případě války měly sloužit jako sanitní – místo toho ale dosud jezdí kolem velkých měst. Jejich soupravy s lokomotivou a řídicím vozem často nahrazují mnohem dražší příměstské jednotky.
Důvodem jejich vyřazování bude hlavně nucený ústup Českých drah z Ústeckého kraje, kde přebírá RegioJet prakticky kompletní balík elektrických osobáků, na kterých tamní regionální doprava stojí. RegioJet podle kraje nabídl výhodnější cenu. V kraji dosud jezdily desítky těchto vagonů.
Část se přesune do okolí Prahy, kde je vlaků chronický nedostatek – kvůli stále rostoucím požadavkům i klesajícím počtům CityElefantů po nehodách a poruchách. Většina vagonů ale půjde do šrotu. „Počet zbývajících Honeckerů zredukujeme o 60 procent,“ řekl náměstek generální ředitelky Jiří Ješeta.
Dalších tří stovek vozidel se už České dráhy letos zbavily – podle jejich údajů to od ledna do října zahrnovalo 26 odprodejů a 291 šrotací.
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