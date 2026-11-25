Před necelými dvěma týdny přebírala společnost Pro-Doma ocenění za digitalizaci svého podnikání. Nyní se jeden z největších prodejců stavebnin v Česku musel vrátit k papíru a tužce. Jeho zaměstnanci vystavují doklady ručně, zákazníci mohou platit pouze v hotovosti a firma jim nedokáže vydat ani dříve objednané zboží. Důvodem je rozsáhlý kybernetický útok na její firemní systém.
Co se dočtete dál
- Jak nyní fungují prodejny Pro-Doma.
- Kdy by se mohla situace zlepšit.
- Proč incident přišel v mimořádně paradoxní chvíli.
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