Jeden z největších problémů automobilky Audi se nachází tisíce kilometrů na východ od hranic Německa. Jde o závod v severočínském Čchang-čchunu. Jak píše německý ekonomický deník Handelsblatt, ve fabrice se auta vyrábí jen dva až tři dny v měsíci a zasvěcenci jí přezdívají „Audi, továrna duchů“.
Deník píše, že letos z linky v Číně sjede méně než 10 tisíc aut a využití kapacity klesne pod deset procent. Ztráta továrny má podle listu letos dosáhnout zhruba 500 milionů eur, tedy 12,2 miliardy korun, i když automobilka čísla nekomentovala.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou přesné ztráty a měsíčních náklady závodu v Čchang-čchunu
- Jaké je skutečné využití kapacity a kolik aut závod vyrobí ročně
- Jaký vliv má situace v Číně na konsolidaci a účetnictví Audi a Volkswagenu
- Jaké scénáře řešení Audi zvažuje
- Jaké jsou důsledky pro dodavatele a místní zaměstnance včetně plateb a propouštění
- Jak situace v Číně ovlivňuje celkové výsledky a strategii značky Audi
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