Americký miliardář Todd Boehly uzavřel dohodu s ruskou ropnou společností Lukoil o převzetí jejích zahraničních energetických aktiv. Boehly zastupuje konsorcium, jehož součástí je také americká vládní agentura pro financování rozvoje US International Development Finance Corporation (DFC). Transakce se týká majetku mimo Rusko a podléhá schválení amerických úřadů. Předcházel jí více než rok vyjednávání a zahrnuje výměnu cenných papírů Lukoilu oceněných na deset miliard dolarů (zhruba 210 miliard korun) za jeho zahraniční aktiva. Podle agentury Reuters to dnes uvedl Boehly a představitel DFC.
Americké ministerstvo financí, které na Lukoil v říjnu 2025 uvalilo sankce, nyní transakci posoudí z hlediska dopadů na národní bezpečnost, uvedl zdroj obeznámený s tímto procesem. Pokud ji schválí, Spojené státy mají získat podíl na budoucích výnosech z těchto aktiv. Podle Boehlyho a představitele DFC by převzetí mělo pomoci omezit schopnost Moskvy financovat válku na Ukrajině a zároveň posílit americký vliv na strategických trzích s energiemi na úkor Ruska. Lukoil se k dohodě zatím nevyjádřil.
Spojené státy prostřednictvím agentury DFC získají blíže neurčený vlastnický podíl, který jim zajistí část budoucích zisků poté, co soukromí investoři konsorcia získají zpět vložené peníze a dohodnutý výnos. Zástupci USA budou mít také místo v řídicím orgánu společnosti. Dohodu musí ještě schválit Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) při americkém ministerstvu financí. Posouzení může podle zdroje obeznámeného s procesem nějakou dobu trvat vzhledem k rozsahu zahraničního majetku Lukoilu.
Zahraniční aktiva Lukoilu zahrnují těžební a další energetické operace v 11 zemích, které dohromady produkují zhruba 350 tisíc barelů ropy denně. Patří k nim významná ropná pole v Ázerbájdžánu a Kazachstánu, rafinerie v Nizozemsku, Bulharsku a Rumunsku i rozsáhlá síť čerpacích stanic, mimo jiné v USA. Hodnota celého portfolia se podle zdrojů obeznámených s podmínkami dohody odhaduje na zhruba 16 miliard dolarů, může se však měnit v závislosti na očekávaném vývoji cen ropy.
Cenné papíry Lukoilu určené k výměně konsorcium odkoupilo od amerických a britských fondů a amerických depozitních bank, které je držely jménem drobných investorů. Tyto akcie byly po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 zmrazeny a účetně odepsány. Podle Boehlyho tak investoři vymění prakticky bezcenné cenné papíry za hotovost. Vyměňované akcie budou do schválení transakce americkými úřady uloženy na vázaném účtu ve Spojených arabských emirátech, aby se zabránilo tomu, že by z dohody získal přímý finanční prospěch samotný Lukoil.
Boehly uvedl, že dokončení transakce může trvat až rok a že podnik ponese nový název. Odmítl však upřesnit, jaké vlastnické podíly budou mít jednotliví ze čtyř členů konsorcia. Kromě jeho společnosti a DFC je jeho součástí také americká banka Xtellus Partners a investiční společnost Catena Investment Holding ze Spojených arabských emirátů.
Boehly je generálním ředitelem a majitelem holdingové společnosti Eldridge zabývající se správou aktiv a pojišťovnictvím. Ve správě má aktiva za 75 miliard USD. Boehly také vlastní podíly v basketbalovém klubu Los Angeles Lakers a baseballovém týmu Los Angeles Dodgers a donedávna měl menšinový podíl také ve fotbalovém klubu Chelsea. Loni věnoval milion dolarů politickému výboru MAGA Inc. spojenému s prezidentem Donaldem Trumpem, ukazují údaje Federální volební komise. Letos přispěl menšími částkami také na kampaně čtyř republikánských kandidátů.
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