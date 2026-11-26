Nízké teploty kolem 10 stupňů pod nulou, ve vyšších polohách solidní nadílka přírodního sněhu a také pozitivní předpověď počasí na příští dny. Horští podnikatelé se radují z hodně ostrého startu zimní sezóny. Sněžná děla většiny areálů jedou v těchto dnech naplno a spuštění vleků a lanovek se blíží. Některá střediska už omezený provoz spustila, jiná se na to chystají tento a další víkend.
Některé areály začátek nechtějí uspěchat a odůvodňují to tím, připravit dostatečně odolnou vrstvu umělého sněhu, které by odolalo i případným pozdějším oblevám. Ty už v minulosti přišly po slibném startu zimy už na přelomu roku, nebo v průběhu ledna. A nadšení horských byznysmenů bylo rázem pryč.
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