O centrálních bankéřích veřejnost obvykle slyší, jen když musí řešit nějaký problém. Tedy pokud na ně otevřeně neútočí premiér nebo prezident, jak se běžně děje v Česku nebo ve Spojených státech. V zemích, kde je vládnoucí politická elita skutečně civilizovaná, k tomu ale nedochází. Na moci, kterou členové vedení centrálních bank mají, to ale nic nemění.
V eurozóně je tato moc do značné míry ještě větší než leckde jinde. Evropská centrální banka (ECB) je v jistém ohledu dost možná nejmocnější institucí v EU. Může totiž jednat sama o své vůli, vzhledem ke své nezávislosti garantované smlouvami. A to ve spolku suverénních zemí, které se často vzájemně vyvažují a obtížně hledají shodu. „Nestala se ECB mocnou až příliš?“ ptal se nedávno renomovaný časopis The Economist.
ECB umí být mimořádně akceschopná. Vidět to bylo během dluhové krize eurozóny v roce 2012, kdy na uklidnění trhů stačila jedna věta pronesená tehdejším šéfem ECB Mariem Draghim, že banka udělá pro záchranu eura „cokoliv, co bude potřeba“. A také následný mechanismus pro případ, že by krize opět propukla, který evropští centrální bankéři pod Draghiho vedením vypracovali. Dosud ho nikdy nemuseli použít.
Co se dočtete dál
- Proč se do vedení ECB dostali právě kandidáti Španělska, Německa a Francie.
- Jak jsou na tom tito lidé s kompetencí.
- Co je bude brzdit v případě, že by Francie spadla do dluhové krize.
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