Sněmovna schválila vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Důvodem je podle vlády nárůst marží rafinerií v důsledku situace na trhu s ropou. V tuzemsku dopadne zřejmě jen na dva podniky, a to na rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. Obě vlastní Orlen Unipetrol, který s daní nesouhlasí a varuje, že ohrozí jeho investice. Návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Sněmovna schválila daň beze změny. Opozice neuspěla se žádným ze svých pozměňovacích návrhů. Vznesla jich tři desítky.
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Pro daň hlasovalo 89 koaličních poslanců. Opozice hlasovala proti nebo se zdržela. Daň se bude uplatňovat za letošní a příští rok. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025, a to sazbou 50 procent. Jen za letošní rok by podle ministerstva financí měla daň do státního rozpočtu přinést asi 5,5 miliardy korun. Výnos za příští rok bude možné zpřesnit až v roce 2027 podle vývoje cen.
Svaz průmyslu a dopravy už dříve vyzval vládu, aby od záměru ustoupila, nebo alespoň zmírnila parametry daně. Podle společnosti Orlen Unipetrol podkopává daň energetickou a bezpečnostní stabilitu ČR, protože peníze vybrané z daně budou v budoucnu chybět na investice. Ministerstvo tyto obavy podle svého dřívějšího vyjádření nesdílí.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) argumentuje ve prospěch daně hlavně tím, že nejde o zisky plynoucí z inovací nebo lepšího hospodaření, ale o mimořádné výnosy, s nimiž nemohla korporace předem počítat. Podle opozičních stran však tuto daň v konečném důsledku zaplatí zákazníci.
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Ministryně uvedla, že návrh vyvolala geopolitická situace, hlavně krize na Blízkém východě, které způsobila výrazný růst cen pohonných hmot. Vláda na to zareagovala například odpuštěním spotřební daně nebo stanovením maximálních cen. Zopakovala, že půjde o výlučný příjem státního rozpočtu a stát se nebude dělit s kraji nebo obcemi, protože nese náklady na kompenzace růstu cen. Do konce roku si podle ní tyto náklady vyžádají asi sedm miliard korun. „Bude to jakási částečná kompenzace výdajů státního rozpočtu,“ popsala ministryně.
Opozice se ve druhém čtení přihlásila ke třem desítkám pozměňovacích návrhů, z nichž některé s rafinerskou daní nesouvisely. Týkaly se třeba zemědělství nebo zdanění elektřiny z uhelných elektráren. Žádný koaliční návrh na rozšíření daně na jiné sektory ve sněmovně během projednávání zákona nepadl.
Opozice chtěla změny
Piráti chtěli snížit sazbu daně z 50 procent na 25 procent, ale chtěli ji rozšířit na uhelné elektrárny. TOP 09 navrhovala snížit sazbu daně na 39,5 procenta, ale chtěla současně zrušit možnost rafinerií odečíst si ji od základu standardní daně z příjmů. Chtěla tak zabránit tomu, aby klesl výběr daně z příjmů, o níž se státní rozpočet dělí se samosprávami. Lidovci požadovali například, aby zdanění nepodléhalo prvních 20 procent základu daně.
Jan Papajanovský ve stanovisku klubu STAN uvedl, že v případě mimořádných zisků, které firmám spadly nezaslouženě do klína, je možné přijít s mimořádnou daní, pokud stát musí kompenzovat související výdaje. Zásadní výhrady měli ale Starostové ke konkrétnímu provedení zákona. Navrhovali mimo jiné zdanit i dovoz paliv nebo umožnit odečet mimořádných investic. Kromě toho chtěli víc zdanit příjem z prodeje investičních bytů. Papajanovský se pak rozhovořil i o potřebě změny celého daňového mixu, čímž ale vyvolal nesouhlasné reakce řečníků z ODS a TOP 09.
„Sektorové daně jsou zlo už ze svého principu,“ řekl místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Daň podle něj nezlevní pohonné hmoty ani o korunu, ale odradí například od nových investic. Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob poukazoval například na to, že pokud stát uvalí na podnikatele dodatečnou daň, zhorší jeho postavení proti jeho konkurenci.
Zástupce lidovců Benjamin Činčila se pozastavil nad dopady na předvídatelnost podnikatelského prostředí. Připomněl, že na konci letošního roku poslanci schvalují daň, která má dopadnout ještě na letošní hospodaření, a dodal, že vláda mohla o návrhu přemýšlet už na jaře.
„Základní problém je v tom, že erár, tedy stát, nemá peníze, a tak se rozhlíží po krajině a momentálně se jeho oko upřelo na rafinerie. Bohužel nevíme, kdo bude další a kdy a proč,“ prohlásil jeho stranický kolega Jiří Vojáček. Pirátská poslankyně Vendula Svobodová ve stanovisku svého klubu řekla, že problémem není samotná myšlenka mimořádné daně z neočekávaných zisků. Pirátům podle ní vadí zacílení pouze na jednu společnost i to, že se peníze rozpustí ve státním rozpočtu.
Daň se bude vztahovat na firmy, jejichž celkové příjmy dosahují alespoň dvou miliard korun ročně a současně mají příjmy z rafinerské činnosti alespoň 50 milionů korun ročně. Srovnávat se budou základy daně za zdaňovací období započatá v letech 2026 a 2027 vůči zdaňovacímu období započatému v roce 2025. Základ se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami z prodeje vlastních výrobků a náklady na spotřebovanou ropu.
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