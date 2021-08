Existují co do čtenosti velmi vděčné články obsahující seznamy otázek, které se používají, když chcete při diskusi takzvaně prolomit ledy. Vždy mi v tom seznamu jedna otázka chyběla, a to: Jak investujete? Po pandemii ji tam určitě někdo zařadí, protože takový nástup retailových investorů jako v posledním roce ještě akciové trhy nezažily. A tolik otázek na investování do akcií ještě ekonomové snad nikdy nedostali.

Ty nejčastější a nejdůležitější jsme proto transformovali na jakéhosi průvodce s radami, jak s investováním do akcií vůbec začít, abyste to měli pohromadě a nemuseli je hledat po všech čertech.

Má smysl investovat zrovna do akcií?

Akcie vynáší jednoznačně nejvíce. Každý ale hned namítne, že je to velmi riziková investice oproti třeba v Česku oblíbeným nemovitostem. „Vždy je potřeba dívat se na časový horizont investic. Platí, že čím delší je investiční horizont, tím u akcií dochází k vyššímu zhodnocení vůči ostatním aktivům a současně dochází ke snížení rizika kolísání hodnoty portfolia,“ říká privátní bankéř J&T Banky Roman Koděra.

V praxi to znamená tohle: Když si vezmete výkon akciového trhu měřeného indexem S&P 500 od roku 1928 do roku 2020, pak pravděpodobnost na základě historických dat, že budete po nákupu další rok ve ztrátě nebo nic nevyděláte, je 33 procent. Pravděpodobnost, že vyděláte, je 66 procent. Čím déle ale investujete, tím klesá šance, že proděláte. Už v patnáctiletém horizontu je riziko prodělku minimální, naopak slušného výnosu vysoké.

Kdy začít investovat do akcií?

Co nejdříve. A to právě kvůli zmiňované potřebě investovat dlouhodobě, což snižuje riziko. Třeba si říkáte, že zrovna teď je všechno extrémně drahé a vstupovat na trh nemá smysl. Možná máte pravdu, ale možná také ne. „Časování trhu je prakticky nemožné, kdo stojí v offsidu a čeká, že přijde jeho šance, nemusí se vůbec dočkat,“ tvrdí Koděra.

Aktivita centrálních bank a tím dané velké množství peněz na trzích posunuly ceny nejen akcií na historická maxima a kdykoliv může dojít ke korekci. Proto je dobré zvolit strategii pravidelných investic, které tento nečekaný pokles v čase eliminují díky tomu, že někdy koupíte levněji a jindy dráže. „Nejdůležitější je začít a mít investiční horizont alespoň pět let. Kratší horizont není investování ve smyslu tvorby majetku, ale spíše obchodování,“ dodává Koděra.

Kolik do akcií investovat?

Co se týče měsíční částky, je třeba i pět set korun pořád pěkné. Za deset let naspoříte při šestiprocentním ročním úroku na 60 tisíc korun a akcie vám vynesou úrok 19 tisíc korun. Za patnáct let naspoříte 90 tisíc korun a akcie vám vydělají dalších 49 tisíc korun. Vaše dítě tak může mít v osmnácti letech za vašich 500 korun měsíčně slušný balík peněz.

Zároveň by měly vaše investice do akcií zohledňovat vaši celkovou finanční situaci. Ve finančním světě se často hovoří o pravidle 60:40, kdy by 60 procent vašeho portfolia měla představovat rizikovější složka a 40 jistější složka. V minulosti tu jistější tvořily státní dluhopisy, které dnes ale takřka nic nevynáší, neporazí ani inflaci, a tak ji investoři nahrazují třeba nemovitostmi. Tou rizikovější se rozumí právě akcie. Pokud už vlastníte nemovitost, tak byste ji neměli zapomenout do tohoto pravidla zahrnout.

„Obecně souhlasím s pravidlem 60:40, které podle mě stále platí a dává smysl,“ říká Michal Zachar, obchodní ředitel investiční společnosti Redside. Akciová složka by měla zároveň tvořit takovou část portfolia, aby se investor nedostal do situace, kdy bude muset akcie odprodat za nevýhodné ceny. Jinak řečeno, investují se peníze, o nichž víte, že je nebudete nějakou dobu potřebovat.

Jak prakticky investovat do akcií?

Nejdříve si musíte zcela upřímně položit otázku, kolik toho o investování víte a zároveň jakou energii jste ochotni k investování vynaložit. Pokud jej vnímáte pouze jako prostředek, jak zhodnotit své úspory, a nijak zvlášť vás finance nezajímají a nemáte v úmyslu se v této oblasti vzdělávat, pak jsou pro vás ideální investice do podílových fondů. Do podílového fondu můžete investovat přes svou banku, kdy každá má zpravidla některé akciové v nabídce. Většinou lze investici provést už v rámci internetového bankovnictví nebo můžete zajít za svým osobním bankéřem. Pokud si chcete udělat představu, co se na trhu nabízí, existují různé přehledy.

„U těchto fondů se celková nákladovost pohybuje okolo dvou až tří procent ročně. Musíte tedy počítat s tím, že minimálně tolik fond musí vydělat, abyste byli na nule,“ uvádí Zachar. Zde je řeč o aktivně spravovaných fondech – je za ním vždy nějaký člověk – portfolio manažer, který aktivně akcie vybírá. Pak jsou ještě pasivní fondy (ETF), jež jsou oproti běžným fondům pod správou bank značně levnější. „Jejich náklady se pohybují okolo 0,5 procenta ročně,“ říká Zachar.

Ideální pasivní fondy pro začátečníka jsou ty, které kopírují burzovní indexy, například americký S&P 500 nebo Dow Jones. K těmto fondům se lze dostat přímo nákupem na burze, což už je ale pro pokročilejší investory. Začátečníci často využívají služeb platforem jako Fondee nebo Portu, které vám automaticky nastaví portfolio na míru, aniž byste do něj museli nějak zasahovat. Skládají ho právě zpravidla z pasivních fondů.

Na co si dávat pozor při investování do akciových fondů?

Je třeba sledovat poplatky, které se mohou u jednotlivých fondů významně lišit. „Příliš vysoké výnosy a sliby zhodnocení by též měly být varovným signálem,“ upozorňuje na další riziko Roman Koděra. Také je potřeba si vždy zjistit, do čeho daný fond investuje. Některé fondy mohou být velmi úzce profilované a investovat třeba čistě do akcií napojených na firmy v těžebním průmyslu. Pro začátečníka nejsou takto úzce specializované fondy vhodné, protože pak sází v podstatě na jednoho koně.

Samotné fondy se ještě rozdělují na dva druhy. Některé jsou určené retailu, tedy úplně každému, kdo chce do akcií investovat. Pak jsou ale také fondy takzvaných kvalifikovaných investorů, do nichž už smí investovat pouze ti, kteří k tomu mají připravený alespoň milion korun, a navíc prokážou investiční společnosti, že si jsou vědomi rizik.

„Ze zákona musíme vyhodnotit na základě vyplněného dotazníku, zda investor je nebo se může stát kvalifikovaným investorem. Vyhodnocení je v tomto případě na nás,“ říká Zachar z investiční společnosti Redside. Zmíněný milion korun je možné u jedné investiční společnosti rozdělit neboli diverzifikovat do vícero fondů. Investoři mohou například čtyřicet procent vložit do nemovitostního fondu a zbytek do akciového.

Jak investovat do akcií na burze sám za sebe?

Předem je třeba říci, že investování na burze je pouze pro lidi, kteří se chtějí investicemi hlouběji zabývat. Musíte být ochotni se neustále vzdělávat, připraveni se spálit a hlavně brát investování jako svůj koníček. Pokud ani jedno nesplňujete, je pro vás lepší investovat do fondů, ať už těch aktivně řízených nebo pasivních – viz předchozí dvě otázky.

K přístupu na burzu nutně potřebujete brokera. Tím může být banka, brokerská firma nebo různé fintech aplikace jako Revolut. K registraci na tyto platformy je většinou potřeba mít k dispozici občanský průkaz a nějakou fakturu pro ověření čísla účtu. Většina brokerů zároveň nabízí demoverzi, kde si může každý zkoušet investovat nanečisto. „Na demoplatformě si vyzkoušíte, jak to vypadá reálně na trhu, když už máte zainvestováno. Věřte, že realita je ale úplně něco jiného než virtuální portfolio,“ uvádí Koděra.

Výběr brokera také není úplně jednoduchý, neboť každý se hodí pro jinou investiční strategii. Existují tři základní typy strategií. První je dividendová, která cílí na investování do stabilních velkých společností, které vyplácejí dividendy. Zároveň ale mají nižší potenciál růstu akcií. Druhou strategií je hodnotová, kdy se investor snaží cíleně vybírat na základě finančních ukazatelů akcie, o nichž si myslí, že jsou podhodnocené. Třetí strategií je růstová, kdy investor investuje do akcií, u nichž očekává rychlý růst v důsledku jejich dravosti – sem patří hlavně technologické firmy. Tento přístup je relativně nejrizikovější.

Každému začátečníkovi doporučujeme naši příručku, jak investovat do akcií. Případně základní knihou ve světě investování je Inteligentní investor od Benjamina Grahama, z českých autorů lze doporučit Akciové investice od Daniela Gladiše.

Jde hlavně o vzdělávání se. Určitě vám v tom také pomůže náš investiční newsletter Peníze HN, v němž můžete čekat analýzy od nemovitostního po akciový trh včetně tipů na konkrétní akcie.

Co dělat, když trhy padají?

Ať už budete investovat prostřednictvím fondů, nebo si vybírat akcie, vždycky je potřeba nepanikařit. „Každý by si měl stanovit dlouhodobý cíl investování, který umožní držet disciplínu a emoce. Musíte být připraveni na scénář, že akcie budou druhý den o pětinu v minusu,“ říká Zachar. Investujete v horizontu minimálně pěti let a na to musíte myslet. Když loni v březnu padaly akciové trhy kvůli příchodu pandemie, hodně lidí v panice prodávalo a prodělalo část životních úspor – nezvládli emoce a neměli disciplínu. Akciové trhy se ale zatím vždy vzpamatovaly ze sebevětšího šoku včetně světových válek.

„Mám to štěstí, že jsem propadů na trzích od roku 1997 zažil dost. Výhodou těchto zkušeností je, že už víte, že se to může stát, a hlavně už jste to zažili a znáte dopady. Propad v návaznosti na pandemii byl rychlý a samozřejmě nepředvídatelný. Nicméně po zkušenostech z let 2008, 2011 nebo 2013 bylo zřejmé, že centrální banky reagují rychleji; a stejně tomu bylo v březnu 2020, kdy se americká centrální banka postarala o stabilizaci na trhu,“ říká Koděra.

A pokud nastane situace, kdy trhy spadnou a už nikdy znovu neporostou, asi budete žít v prostoru a čase, kdy na tom stejně nebude záležet...