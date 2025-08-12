Investiční společnost General Atlantic hodlá prodat české investiční firmě PPF svůj podíl 2,4 procenta v německé mediální skupině ProSiebenSat.1. Agentuře Reuters to v úterý řekly zdroje obeznámené se situací. PPF o převzetí skupiny ProSiebenSat.1 soupeří s italskou firmou MediaForEurope (MFE), kterou ovládá rodina bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho.
General Atlantic se svým rozhodnutím staví proti doporučení vedení ProSiebenSat.1, podle kterého by akcionáři měli přijmout nabídku na převzetí od MFE. To by mohlo signalizovat, že cesta MFE k získání kontroly nad německou skupinou se komplikuje, píše Reuters.
Agentura Reuters uvedla, že společnosti General Atlantic, PPF a ProSiebenSat.1 se k její úterní zprávě odmítly vyjádřit. Dodala, že MFE zatím na žádost o vyjádření nereagovala.
ProSiebenSat.1 Media je největší soukromá televizní skupina v Německu. Vysílá patnáct bezplatných a placených televizních kanálů a provozuje streamovací platformu Joyn. Hlavním televizním kanálem skupiny je ProSieben, zkráceně Pro 7. Podnik také působí na rozhlasovém nebo tiskovém trhu a provozuje rovněž online seznamovací platformu. Zaměstnává kolem sedmi tisíc lidí.
Společnost Media for Europe patří dětem bývalého italského premiéra Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Firma plánuje vybudovat panevropskou skupinu televizních stanic.
Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (víc než bilion Kč) a celosvětově na konci loňska zaměstnávala 45.000 lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery.
