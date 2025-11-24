Společnost Škoda Group v pondělí v Plzni předvedla zákazníkovi první čtyřvozový elektrický vlak pro bulharskou železnici. Tamní ministerstvo dopravy a komunikací jich nakoupí 25 celkem za 13 miliard korun. Součástí smlouvy, podepsané loni v září, je zajištění servisu vlaků na 15 let. Všechny soupravy, vyráběné v Plzni a Ostravě, strojírny dodají do konce srpna příštího roku. ČTK to řekl mluvčí plzeňské strojírenské skupiny Jan Švehla.
První vlak pro Bulharsko dokončila Škoda Group za 14 měsíců od podpisu smlouvy. Kontrakt je pro skupinu prvním pro bulharskou železnici v moderní historii, před více než 50 lety tam dodala lokomotivy. „Naše země udržují vztahy dlouhodobě a tímto je ještě posílíme. Jsme přesvědčeni, že získáme i další zakázky ve výběrových řízeních, jichž se v Bulharsku zúčastníme,“ řekl generální ředitel Petr Novotný.
Nové vlaky převezou až 333 sedících. „Vycházejí z konceptu RegioPanterů dodaných na jižní Moravu, ale je tam řada inovovaných prvků, zejména elektroniky,“ uvedl projektový manažer Petr Soubusta. Na přání zákazníka mají jednotky specifické barevné schéma, klimatizaci, nový interiér i informační a kamerový systém a zabezpečovač ETCS Level 2, tedy nejvyšší standard evropského zabezpečení.
Bulhaři využijí podle Soubusty hlavně čtyřvozové jednotky, ale podle jejich požadavků se budou na zkušebním okruhu ve Velimi testovat i dvě spřažené soupravy. „Část vlaků má jezdit okolo Sofie, část kolem Plovdivu a Ruse, ještě se to vyjasňuje. Plánovaná je také trasa ze Sofie do Varny. Maximální rychlost je 160 kilometrů v hodině,“ uvedl Soubusta. Poslední soupravu má Škoda Group odeslat do konce srpna příštího roku.
První vlak bude v Bulharsku v první půlce března. „Do konce března se tam provedou zkoušky a pak se bude čekat na povolení provozu. Od března budou každé dva týdny odjíždět z Plzně dvě jednotky do Sofie,“ uvedl manažer. Podle něj se ještě dolaďuje software první soupravy a před transportem musí ještě absolvovat testy v Plzni a na okruhu ve Velimi.
80 procent z Česka
Bezbariérové jednotky pro příměstskou i regionální dopravu jezdí v Česku a na Slovensku a v širokorozchodné verzi v Lotyšsku i Estonsku, pro které teď strojírny dokončují poslední vlak. Celkem jich Škoda vyrobila nebo dokončuje přes 300.
Škoda Group využívá podle mluvčího pro vlaky až 80 procent dodávek od českých subdodavatelů. „Takže je to důležitá zakázka pro celý český průmysl kolejových vozidel. Její hodnota je téměř na 50 procentech ročního českého exportu do Bulharska,“ řekl Švehla. Nejde jen o dodávku 100 vozů, ale také zároveň patnáctiletý servis. „V Bulharsku už jsme se domluvili s místním dodavatelem, který nám pronajme depo, kde budeme vlaky na denní bázi servisovat, abychom zajistili jejich vysokou provozuschopnost,“ uvedl.
Podle Švehly jde aktuálně o jeden z největších kontraktů strojíren a druhou takto velkou zakázku pro Bulharsko po soupravách metra pro Sofii. Tu první představily strojírny počátkem října a do poloviny příštího roku jich vyvezou všech osm za více než 1,6 miliardy korun.
Všechny vlaky a vozy metra vyrábí strojírny s hliníkovou karoserií. „Velkou svařovnu hliníku máme v Ostravě, kde je i největší portálové obráběcí centrum v Evropě. V Ostravě i v Plzni máme velké lakovny,“ uvedl. Klíčové elektrické komponenty vyrábí Škoda ve druhém plzeňském výrobním areálu v Doudlevcích ve Škodě Electric. Vlaky pro Bulharsko se montují v Plzni.
Škoda Group, součást skupiny PPF, spolupracuje s Bulharskem téměř 100 let. Do pěti měst tam dodala za posledních 15 let také třeba přes 200 trolejbusů. Škoda zaměstnává 10 tisíc lidí ve výrobních závodech v Česku, Finsku a Turecku. Loni zvýšila meziročně provozní zisk EBITDA o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách.
