Byznysová cesta Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, spoluzakladatelů antivirové společnosti Avast, se završuje: firma, kterou rozjeli ještě před sametovou revolucí, se prodává a stane se součástí původně amerického nadnárodního konkurenta NortonLifeLock. O tom, že by se oba podniky, které poskytují kybernetickou ochranu koncovým počítačovým uživatelům, mohly sloučit, se spekulovalo poslední měsíc, kdy na plány upozornil deník Wall Street Journal. Nyní transakci schválila vedení obou společností.

„Dlouhodobým posláním Avastu je umožnit vznik digitálního světa, který každému poskytne bezpečí a ochranu soukromí. Navrhované spojení s NortonLifeLock je významným krokem vpřed na této cestě. Vznikne světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti zaměřený na koncové uživatele,“ uvedl ke spojení minoritní akcionář Avastu a jeho generální ředitel Ondřej Vlček.

A CEO společnosti NortonLifeLock Vincent Pilette dodal: „Tato transakce je zásadním krokem vpřed pro kybernetickou bezpečnost v segmentu koncových uživatelů a v konečném důsledku nám umožní naplnit naši vizi chránit lidi a umožnit jim žít bezpečný digitální život.“ Zfúzovaná společnost bude mít přes půl miliardy uživatelů.

Transakce je v českém kontextu naprosto mimořádná – NortonLifeLock za původně pražský Avast zaplatí kombinací hotovosti a nově vydaných akcií v předpokládané hodnotě 8,1 až 8,6 miliardy dolarů, tedy 175 až 185 miliard korun. To je jen nepatrně menší suma, než jakou například japonský kolos Asahi zaplatil před pěti lety za plzeňský Prazdroj a další čtyři evropské pivovary.

Kučera s Baudišem tak po více než 30 letech přestanou být akcionáři společnosti, kterou založili. Neznamená to ovšem, že v ní už nebudou působit – jednak je pravděpodobné, že získají část akcií NortonLifeLock, jednak Baudiš by měl nastoupit do představenstva spojené firmy. Zatímco Kučera držel v Avastu, jehož akcie se obchodují v Londýně a v Praze, zhruba desetinový podíl, Baudiš měl dosud přes 25 procent společnosti. Jejich pozice dolarových miliardářů se každopádně transakcí upevní.

Co se týče Ondřeje Vlčka, který se díky menšinovému podílu v Avastu dostal také do žebříčku nejbohatších Čechů, i on by měl ve firmě pokračovat. Ovšem v jiné roli. „Očekává se, že generální ředitel společnosti Avast Ondřej Vlček nastoupí do funkce prezidenta společnosti NortonLifeLock a stane se členem představenstva společnosti NortonLifeLock,“ stojí v tiskové zprávě.

Vlček se svou manželkou na sebe v posledních týdnech hodně upozornili jinými než kybernetickými aktivitami: rozhodli se investovat 1,5 miliardy korun do vybudování dětského paliativního centra v pražské usedlosti Cibulka, kterou kvůli tomu koupili a budou ji rekonstruovat.

Spojená společnost bude mít dvě sídla: jedno v americké Arizoně ve městě Tempe, druhé i nadále v Praze. S jejími akciemi se pak bude obchodovat na newyorské burze Nasdaq.