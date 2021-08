Nejtěžší na celém investování je začít. Dotlačit někoho k investování je pak v podstatě heroický výkon, zejména pokud je to navíc žena. Na druhou stranu, když už se ženy do investování pustí, tak v tom umí chodit stejně nebo lépe než muži.

Neškodilo by jim proto vyšší sebevědomí…

Hlavní témata dnešního newsletteru:

Do penze jako mladý

Na sociálních sítích jsem minule sklidil s newsletterem trochu posměch, když jsem řešil v investicích úspory v domácnosti. Kolem 250 korun ročně úspory na vypnutém počítači vytaženém ze zásuvky nebo 360 korun na jedné žárovce jsou prý kapka v moři. Nestojí to zkrátka za řeč. Opak je ale pravdou. Ukážu vám proč.

Před necelými třiceti lety vyšla kniha s volně přeložitelným názvem Peníze, nebo život. Byl to začátek hnutí za finanční nezávislost, která je ve Spojených státech snem statisíců lidí. Myšlenkou je úsporami a investicemi v relativně brzké době vybudovat takový kapitálový polštář, který vám umožní žít čistě z renty.

Uvedu takový hypotetický příklad. V minulém roce podle dat OECD činila míra čistých úspor u průměrné české domácnosti skoro 17 procent. Když si to vložíte do jedné z kalkulaček zaměřených na výpočet finanční nezávislosti, vyjde vám, že potřebný kapitál by daná rodina dokázala vytvořit za 33 až 34 let. Beru, že jste všechny peníze dali do akcií a čistý roční výnos máte cca sedm procent. Počítá se pak s rentou z kapitálu ve výši čtyř procent.

Je samozřejmě utopie myslet si, že by se něco takového stalo. Velkou část úspor tvořila odložená spotřeba. Nyní už je vidět, jak se úspory zase rozpouštějí, nemluvě o tom, že průměrná česká domácnost opravdu neinvestuje do akcií. Jde ale o princip. Pokud třeba dokážete spořit 21 procent svých příjmů, tedy ještě o čtyři procentní body více, dosáhnete nezávislosti za 29 let. Tedy až o pět let dříve.

Konkrétně si představte, že máte čistý příjem 35 tisíc korun měsíčně, pak čtyři procentní body úspor navíc vám ročně hodí navíc 16 800 korun. Teď se vrátím k těm zdánlivým drobnostem. Jeden počítač v úsporném režimu na nabíječce vás ročně vyjde na 250 korun. Zřejmě budete mít v domácnosti dva, jste na 500 korunách. Jedna úsporná žárovka vás vyjde ročně o 360 korun dráž než klasická. Asi máte žárovek více, řekněme pět. Vaše úspora už je 1800 korun za rok. Když se sprchujete místo koupání, ušetříte cca 2000 korun ročně. Když jste dva, už jsou to 4000 korun.

Na doma vařeném jídle proti kupovanému ušetříte klidně 12 tisíc korun ročně. Češi v průměru vyhodí nižší desítky kilogramů jídla do popelnic, to jsou další peníze vyhozené z okna. Když si to sečtete, tak z těchto drobných úspor se na 16 800 korun ročně dostanete bez problému. A tyto zdánlivé drobnosti vám udělají pět let (!) cesty k finanční nezávislosti.

Zastánci hnutí finanční nezávislosti také třeba používají velmi užitečný přepočet cen zboží a služeb z peněz na čas. Za nový iPhone tak neplatí přes 20 tisíc korun, ale skoro tři týdny strávené v práci. Počítám s čistou hodinovou mzdou kolem 200 korun. Inflace ve výši tří procent z půl milionu pro ně není 15 tisíc korun, ale více než týden chození do práce zdarma. Pokud nemá člověk závazky třeba v podobě dětí a žije ve velkém městě, může své náklady široce optimalizovat. Lze bydlet ve spolubydlení, auto pronajímat. Využívat sdílenou ekonomiku. Dlouhodobě na každé koruně záleží.

Více se dočtete zde.

Ženy umí investovat lépe

Sdílené přání lidí popularizujících investiční témata je dosáhnout toho, aby se do investování ve velkém pustily i ženy. Statistiky tvůrců videí na internetu, bankovních domů i brokerů bohužel jednoznačně ukazují, že investice jsou doménou mužů. A je to velká škoda!

Jak si vedou muži a ženy?

Studie za poslední roky shrnuté serverem The Motley Fool shodně ukazují, že ženy překonávají ve výnosnosti svých portfolií své mužské protějšky. Podle výzkumu společnosti Fidelity Investments z roku 2017 se investice žen v daném roce zhodnocovaly v průměru o 6,4 procenta, u mužů o šest procent. Data z investiční platformy Openfolio ukázala, že ženy porážely muže i v letech 2014, 2015 a 2016. Stejně tak jsou podle Goldman Sachs úspěšnější i profesionální investorky než jejich mužští kolegové.

V čem se od žen učit?

Další výzkumy ukazují, že ženy se od mužů v několika rysech při investování liší. Méně se uchylují k impulzivnímu jednání a reagují na tržní fluktuace umírněněji. Například celkově provádí až o třetinu méně obchodů než muži. Zároveň kontrolují méně často stav svých investic. Tratí proto méně na poplatcích a panických výprodejích. Navíc jsou spořivější než muži. Všechny zmíněné statistiky jsou sice z amerického prostředí, ale není moc důvodů myslet si, že v Česku je to jiné.

Proč muži ušetří více?

Ženy jsou sice lepší investorky, ale jen když investují. Obecně mají mnohem menší sebevědomí než muži co do počínání s penězi, a tak jejich úspory často končí na spořicích účtech. Ženy mají ve Spojených státech i v Česku také v průměru nižší mzdy než muži, a to i pokud se zohlední faktory jako typ firmy, výkonnost nebo pozice. Při vyjednávání vyšší mzdy nejsou tak úspěšné jako muži. V součtu tak ženy mohou ušetřit nižší objem prostředků, investovat méně a tím končí s nižšími úsporami na penzi, i když je statisticky čeká delší délka dožití než muže.

Více se dočtete zde.

Co se bude tento týden dít?

Ve Spojených státech vyjdou statistiky zaměřené na prodeje domů, spotřebitelskou důvěru a čísla k zaměstnanosti. Poslední dvě bedlivě sleduje americká centrální banka. Její šéf Jerome Powell minulý týden přednesl dlouho očekávaný projev, ve kterém v podstatě řekl to, co trhy chtěly slyšet.

Delta je pořád riziko a zpřísňování měnové politiky by mohlo ekonomiku poškodit.

Jde zároveň o krátkodobé riziko, tudíž by přece jen mohlo ke konci roku dojít ke snížení nákupu aktiv na trhu.

V žádném případě se to neodehraje za současného zvýšení sazeb.

Důležitý bude zejména vývoj na trhu práce.

Inflace může vzbuzovat obavy, jde ale prý o krátkodobý jev.

Sečteno podtrženo, zatím se nic neděje, index S&P 500 prorazil hranici 4500 bodů a míříme na 5000.

Co stojí za to neminout?

Na internetu naleznete hodně kalkulaček, které vám slibují spočítat nejvýhodnější pojištění, hypotéku nebo odhad ceny bytu. Většinou za to chtějí vaše osobní údaje, tahle nová kalkulačka nic nechce.

Chystá se revoluce. Daňové úlevy, které dnes známe hlavně z penzijního připojištění a investičního životního pojištění, se rozšíří na nové typy investic.

Doporučuji odebírat newsletter mého bývalého kolegy Jaroslava Krejčího. Je hodně zaměřený na finanční trhy a myslím, že se s mým newsletterem hezky doplňují.

SureDividend je server, kde si můžete hledat zajímavé dividendové akcie.

Česká národní banka zpřísnila pravidla, která mohou vést ke snížení dostupnosti úvěrů. Letos se dá také čekat růst úrokových sazeb a posilování koruny.

Pokud vás oslovila myšlenka finanční nezávislosti, doporučuji blog Mr. Money Moustache a Financial Samurai.

Narazil jsem na kanál, kde parta lidí vysvětluje složité fyzikální problémy. Pánové u toho vypadají jako účastníci zájezdu po nonstop party, ale je to dobré.

Pokud se chcete naučit investovat a řídit své finance, odebírejte newsletter Peníze HN.