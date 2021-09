Doba uhelná pomalu končí. I země jako je Česko, které z této špinavé suroviny stále bere zhruba polovinu veškeré elektřiny a tepla, se musí přizpůsobit. Současná vláda zatím ale tápe, jak uhlí nahradit tak, aby to stálo co nejméně a lidé i firmy měli čím svítit a topit. Vládní strategie sice mluví o tom, že by se elektřina neměla vyrábět z uhlí od roku 2038 a teplárny s ním skončí ještě dřív. Evropa na nás ale nepočká. A extrémně drahé emisní povolenky mohou konec uhlí významně urychlit.

Na konci roku by se mohl rozjet tendr na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. České ambice v oblasti nových zelených elektráren jsou ale velmi nízké a neexistují ani náhradní plány na větší výrobu elektřiny z plynu. To vše v době, kdy ceny energií letí extrémně nahoru. Plyn meziročně zdražil skoro čtyřikrát a elektřina je nejdražší od roku 2008.

Jak tedy zajistit, abychom přijali evropský Green Deal a měli bezpečné dodávky energií za rozumné ceny? Je jaderná energetika ideálním řešením i pro zelené časy? Kolik postavit zelených elektráren a stačí jako náhrada za uhelné zdroje?

Na tyto otázky bude hledat odpovědi další předvolební debata, kterou ve spolupráci s Hospodářskými novinami uspořádá 7. října Hospodářská komora. Ta navazuje na dřívější diskuse o zdravotnictví, vzdělávání, stavebnictví a dopravě či digitalizaci.

Debaty se zúčastní zástupci hlavních politických stran, které budou kandidovat v říjnových parlamentních volbách: vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy za ANO Karel Havlíček, poslanci Petr Dolínek (ČSSD), Petr Trešňák (Piráti a STAN), Marian Jurečka (SPOLU) a Radim Fiala (SPD) a bývalý poslanec a kandidát za KSČM Pavel Hojda.

Kromě politiků dorazí i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, dlouholetý předseda a zakládající člen Energetické sekce komory Václav Hrabák, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská a současná šéfka energetické sekce Hospodářské komory a šéfka public-affairs skupiny ČEZ Zuzana Krejčiříková.