Po obchodních řetězcích jako Tesco či Kaufland vstupuje do světa internetového prodeje potravin v Česku i Billa. Síť, kterou vlastní německá skupina Rewe, si chce také ukousnout z tuzemského on-line trhu, na kterém se loni prodalo zboží za rekordních 196 miliard korun. A právě kategorie potravin na tom měla mnohem větší podíl než v minulosti, když loni narostly nákupy jídla a nápojů o 45 procent oproti roku 2019. Velký vliv na to měla opatření proti šíření koronaviru, kdy se lidé zpočátku obávali nakupovat v kamenných prodejnách potravin, byly zavřené školy a lidé se přesunuli na home office, takže doma spotřebovali více jídla.

Billa by měla e-shop v tuzemsku otevřít v příštím roce. „Vstupem na on-line trh reagujeme přirozeně na požadavky českých zákazníků. Chceme jim umožnit rychlý a bezpečný nákup potravin z pohodlí jejich domovů. Službu nicméně zavedeme až v roce 2022, abychom on-line shop připravili co nejprecizněji. Nechceme nabízet rychlá a polovičatá řešení,“ vysvětluje pro HN nový generální ředitel české Billy Dariusz Tomasz Bator. „Náš cíl je prostý – stát se do budoucna jedničkou na trhu potravin on-line v Česku,“ dodává Bator, který od září v čele firmy vystřídal jejího dlouholetého šéfa Jaroslawa Szczypku.

Na e-shopu Billa plánuje prodávat 15 tisíc produktů, které si budou zákazníci moci objednat domů nebo si nákup vyzvednout v prodejně, kterých má řetězec nyní 241. Firma však zatím nechce k on-line obchodu říct více informací, včetně toho, zda si bude objednávky rozvážet sama nebo zda bude kvůli e-shopu najímat další zaměstnance. Jisté není ani to, zda bude e-shop fungovat i pro Penny Market, který je sesterskou společností Billy a také patří pod skupinu Rewe.

Billa se však zřejmě nebude ostýchat do fungování e-shopu nalít dostatek peněz. Možná tím chce předejít obtížím, kterým v době zavedení on-line obchodu čelil třeba Lidl. Ten sice neprodává na internetu potraviny, ale jen módu nebo vybavení do domácnosti, zpočátku však kvůli velkému zájmu nestíhal doručovat včas objednávky. „Letos v České republice budeme celkem investovat zhruba dvě miliardy korun, tato investice zahrnuje například i expanzi, modernizaci prodejen a financování dalších projektů. Z této sumy je část vyčleněna právě pro e-commerce, nicméně další investice související s e-commerce jsou naplánovány i na rok 2022,“ popisuje Bator.

Loni Billa podle jejího předchozího šéfa Szczypky investovala celkově asi miliardu. Szczypka vedl českou Billu 28 let a při svém bilančním rozhovoru pro HN se otázce na to, proč firma ještě e-shop nemá, vyhnul. „Můj osobní názor je, že pokud bychom měli e-shop, musí být v top kvalitě. Musíme garantovat absolutní čerstvost, stejně jako by zákazník přišel do obchodu osobně a vybral si. Cílem je profesionalita, roli hraje i rychlost dodávky a její kvalita,“ uvedl. Toho zřejmě Billa podle nového vedení dosáhla.

Prvním řetězcem, který v Česku nabídl zboží na internetu, bylo britské Tesco. To je nyní schopné pokrýt téměř celé Česko, e-shop iTesco by měl být dostupný už pro 6,1 milionu lidí. Kaufland prodává na internetu přes prostředníka, on-line obchod s potravinami Košík.cz a nabízí tam pouze své vlastní značky. Ostatní sítě zatím on-line prodej potravin jen oťukávají, například Globus svůj e-shop iGlobus cílí na zákazníky v Praze, vyzvednutí zboží je možné pouze na Zličíně a Albert nyní svůj e-shop testuje v Brně.