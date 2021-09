Elektřina a plyn výrazně zdražují. A někteří jejich prodejci teď obvolávají a obepisují své zákazníky, aby se vzdali svých dosavadních výhodnějších cen, a přesvědčují je, aby přešli na vyšší ceny. To je třeba případ jednoho z největších hráčů na trhu s více než milionem zákazníků skupiny Bohemia Energy a rodiny Písaříkových. Bohemia Energy své zákazníky přímo oslovuje, aby se svých garantovaných cen vzdali. A nabízí jim, ať si pořídí tarif, který kopíruje ceny na velkoobchodním trhu. Ty jsou přitom nyní rekordně vysoké. Elektřina s dodávkou na celý příští rok zdražila od ledna na dvojnásobek, dodávka na konec letošního či začátek příštího roku dokonce na trojnásobek.

Kolega Petr Lukáč, který se energetice věnuje dlouhodobě, navíc upozorňuje, že ne vše, o čem si člověk myslí, že je zafixované, opravdu zafixované je. Mnozí jsou po telefonátech od obchodníků překvapení, jaké smlouvy vlastně podepsali. Jeden takový případ v textu popisuje.

Důvodem, proč někteří dodavatelé přemlouvají své zákazníky ke změně tarifu, může být i jejich špatné plánování. Řada – hlavně dravých a menších – firem v minulosti nakupovala jen část energií, které plánovala zákazníkům dodat. Doufala přitom v pokles cen elektřiny a mnohem větší zisky. To se ale nyní často obrací proti nim. Pokud například neměla nakoupeno byť jen 20 procent portfolia, zaplatí nyní i stovky procent navíc. Jak HN tento týden informovaly, smlouvy s velkými zákazníky se pokouší rušit firma Lumius, dodávky plynu úplně ukončuje firma 123ušetři.cz a Skautská energie už raději nebere nové odběratele.

Takže hlavní poučení z tohoto newsletteru je: Až vám někdo zavolá, že má pro vás výhodnou nabídku energií, pošlete ho někam. S velkou pravděpodobností totiž bude v době, kdy jsou rekordní ceny, nevýhodná.

Výběr týdne

Německé volby – proč by nás měly zajímat

Tady je 10 důvodů, proč v Česku sledovat německé volby. A další text, ve kterém kolega Ondřej Houska popisuje, že Německo bude po odchodu Merkelové zelenější a méně vstřícné ke střední Evropě. A pocítí to i Česko. Německý byznys má strach ze vzniku levicové koalice, tady se můžete podívat, kdo jsou favorité voleb. A tady je seznam všech textů, které jsme v HN k německým volbám vydali.

Ojedinělý rozhovor o „mamutovi“

Je jen málo lidí, kteří neznají jejich produkt – lepidlo Mamut Glue. Oni sami však příliš známí nejsou, v médiích moc nemluví. Pro Hospodářské noviny ale udělali výjimku a kromě svého podnikatelského příběhu firmy Den Braven manželé Rysovi popsali, do čeho teď chtějí nalít 400 milionů korun.

PPF hledá investory do Home Creditu a Cetinu

Investiční skupina PPF vede podle několika zdrojů HN jednání o prodeji části telekomunikační infrastrukturní firmy Cetin a také splátkové společnosti Home Credit. V případě Cetinu je v úvaze umístění části firmy na amsterodamskou burzu nebo prodej této části finančnímu investorovi napřímo. Vedení Cetinu mělo prezentaci potenciálním investorům z řad velkých fondů.

Burzu zvažuje i Křetínský

Když už jsme u možných vstupů na burzu, vyjednává o něm i další velká skupina – plynárenská EP Infrastructure. Finančník Daniel Křetínský a jeho společníci z australské investiční skupiny Macquarie už začínají testovat, zda by měli mezinárodní investoři o akcie zájem.

Strnad starší úřaduje na Balkáně

Před čtyřmi lety předal průmyslník a zbrojař Jaroslav Strnad starší vedení v přední tuzemské strojírenské společnosti Czechoslovak Group svému synovi Michalovi. Od té doby ale vůbec nezahálí. Buduje novou skupinu CE Industries. Nyní na Balkáně získal srbskou chemičku Beohemija, která vyrábí prací prášky, aviváže a další chemické přípravky pro domácnosti. Zároveň se snaží získat kontrolu nad významnou chorvatskou strojírenskou firmou Đuro Đaković.

Barcelona: Pronájem pokoje přes Airbnb aspoň na měsíc, nebo nic

Barcelona v boji proti Airbnb razí cestu, která nemá mezi evropskými metropolemi obdoby. Ve španělském městě se nově zakazuje krátkodobě pronajímat pokoje v bytech. Pokud by měl někdo zájem o pokoj, musí si ho zamluvit alespoň na několik týdnů. Podle nových pravidel tak v Barceloně skrze Airbnb zájemce sežene na několikadenní přenocování a dovolenou už jen celý byt – pokud má jeho majitel potřebnou licenci.

Němci chtějí vybudovat v Česku jednu z největších právních kanceláří

Na českém právním trhu se uskutečnila velká transakce, která se může pohybovat okolo sta milionů korun. Německá poradenská skupina ETL Global vstoupila do české advokátní kanceláře Arrows. S advokátní kanceláří mají Němci velké plány. „Do pěti let chceme vlastním růstem a akvizicemi dosáhnout na obrat ve výši přes jednu miliardu a minimálně zpětinásobit množství poradců,“ popisuje Petřík a dodává: „Je připraven seznam primárních akvizic, na němž je dvacet cílů ve střednědobém horizontu.“ Tržby, které byly loni 86 milionů korun, tak firma hodlá zvětšit jedenáctinásobně. Pokud by se Arrows podařilo ambiciózní plány naplnit, zařadila by se mezi největší kanceláře na českém trhu.

Jak to bude s EET po volbách?

Před čtyřmi lety byla elektronická evidence tržeb jedním z hlavních témat sněmovních voleb. Dnes je EET dočasně uspaná. Kvůli dopadům koronaviru je od loňského jara dobrovolná. To bude platit minimálně dalších 15 měsíců. Právě letošní říjnové volby pak definitivně rozhodnou, zda se jeden z hlavních projektů Andreje Babiše od jeho vstupu do politiky ze spánku ještě někdy probudí. Může být jen pro někoho, na oplátku by podnikatelé měli méně papírování nebo nižší daně.

Omezený provoz, žně s půjčenou technikou. Reportáž z firem poničených tornádem

Čtvrt roku uplynulo od tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku. A na tamních firmách jsou pořád dost vidět škody způsobené touto katastrofou. Řada firem pořád nenaběhla na plný provoz, škody objevují ještě i nyní. Kolegyně Klára Vašíčková se do několika firem v oblasti vydala a sepsala tuto reportáž, po jejímž přečtení budete mít lepší přehled, s čím vším se musí firmy potýkat.