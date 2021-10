Volby do Poslanecké sněmovny a jejich konečná čísla nebudou napjatě očekávat jen šéfové politických stran – napjatí budou i tuzemští sázkaři. Na výsledky politického klání si totiž vsadí celkem přes sto milionů korun. „Před čtyřmi lety byl celkový objem sázek pro volby do Poslanecké sněmovny 56 milionů. Tuto hranici letos zcela jistě překonáme,“ uvádí mluvčí sázkové kanceláře Tipsport Jiří Hadrava s tím, že se chystají rovněž live sázky.

Už ve čtvrtek dopoledne se na výsledky voleb prosázelo u Tipsportu 51 milionů korun. Konkurenční Fortuna hlásí zhruba 40 milionů, Chance pak 11 milionů korun. „Celkově očekáváme, že se budeme pohybovat mezi 50 a 60 miliony korun,“ dodává mluvčí Fortuny Petr Šrain. Chance očekává, že si Češi vsadí částku blížící se dvaceti milionům korun. Celkově by si tak sázkaři mohli vsadit za sumu okolo 140 milionů korun jen u zmíněných tří kanceláří, které však představují drtivou většinu trhu.

Nejvíce věří Češi ve volební vítězství hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Na jeho výhru směřuje u Fortuny devadesát procent vkladů, u Chance jde o třetinu z nich. Ani u Tipsportu není situace odlišná. „Nejčastěji se na tiketech objevuje sázka na vítězství hnutí ANO. Jde zhruba o čtvrtinu všech sázek,“ vyčísluje Hadrava.

Na sukces Babišova hnutí je však u sázkových kanceláří vypsán nejnižší kurz. Například Tipsport nabízí kurz 1,25 : 1, což znamená, že za vsazených sto korun v případě volebního vítězství ANO vyinkasuje sázkař celkem 125 korun. Vydělá tak pětadvacet korun.

Kromě hnutí ANO předpovídají hráči rovněž úspěch koalicím Spolu a PirSTAN. Ostatně na jejich umístění padají u sázkových kanceláří největší sumy. „Nejvyšší sázka byla u nás podána za 650 tisíc korun. Sázkař doufá, že se obě koalice Spolu a PirSTAN umístí do třetího místa,“ říká Hadrava. U Chance jeden odvážlivec v kurzu 1,19 : 1 vsadil 950 tisíc na to, že Spolu skončí na druhém místě. Půl milionu pak hodil do ringu sázející u Fortuny, který věří ANO.

Právě kurz na úspěch ANO ve volbách se v posledních měsících výrazně měnil. „Nejvyšší kurz na výhru vládního hnutí byl 26. května, a to 4,25 : 1. Důvodem bylo zcela jistě nezvládnuté covidové jaro,“ popisuje bookmaker Tipsportu Pavol Boško s tím, že se přízeň voličů začala vracet v průběhu léta. K tomu mohly přispět i „dárečky“ pro voliče v podobě zvyšování penzí nebo růstu platů pro státní zaměstnance. Zcela jistě však pomohl i ústup koronavirové pandemie díky očkování.

Kromě výsledku hnutí ANO patří mezi populární události rovněž sázka na příštího předsedu vlády. U Fortuny byla nejprve zcela vyrovnaná situace mezi Babišem a šéfpirátem Ivanem Bartošem. Nyní drží pozici favorita právě současný premiér, a to s kurzem 1,85 : 1. Roli jeho hlavního soupeře převzal lídr Spolu Petr Fiala s kurzem 3,75 : 1, Bartoš je až na hodnotě 7,5 : 1. „Sázkaře také láká sázka na to, zda Volný blok překročí pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny a jestli SPD překoná hranici deseti procent hlasů,“ doplňuje mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Z politických sázek jsou nicméně prezidentské volby atraktivnější než boj o poslanecké mandáty. Při těch v roce 2018 si u tria sázkovek vsadili lidé za více než čtvrt miliardy korun.

Češi ovšem rádi sází i na volby v zahraničí. „Zájem o politické sázky neuvěřitelně roste. Poslední prezidentské volby v USA byly v tomto ohledu absolutně špičkové. Přijali jsme sázky za 140 milionů korun,“ uvádí Boško s tím, že tyto sázky jsou atraktivní i pro nové klienty, kteří by si na sport možná nevsadili.