Čistý zisk provozovatele online kurzových sázek Tipsport loni meziročně klesl zhruba o 17 procent na 3,36 miliardy korun. Tržby mu přitom oproti roku 2023 vzrostly o 12 procent na 15,15 miliardy korun. Vyplývá to výroční zprávy společnosti Tipsport.net zveřejněné ve Sbírce listin.
O 35 procent na 652,7 milionu korun klesl také čistý zisk sázkové kanceláře Chance, která do skupiny Tipsport spadá. Rovněž její tržby přitom v roce 2024 podle výroční zprávy meziročně vzrostly, a to o 7,5 procenta na 3,5 miliardy korun. Důvodem poklesu čistého zisku v roce, kdy se konala řada velkých sportovních akcí, je podle mluvčího skupiny Tipsport Václava Sochora hlavně zvýšení daní a přísnější regulace.
Kromě provozovatelů kurzovních sázek a online kasin Tipsport.cz a Chance.cz do stejné skupiny patří také loterie Maxa, dříve známá jako Korunka. Ta loni podle výroční zprávy naopak zvýšila čistý zisk o 179 procent na 95,6 milionu korun. Tržby jí vzrostly o 55 procent na 961,5 milionu korun.
Pro skupinu byl podle Sochora úspěšný hlavně loňský první půlrok, kdy se konala řada velkých sportovních akcí, které lákaly sázkaře, jako fotbalové mistrovství Evropy, mistrovství světa v hokeji v České republice nebo letní olympijské hry. Tipsport podle Sochora očekával, že v druhé polovině roku nastane zpomalení a tržby již neporostou tak rychle. Na zisky skupiny ale měly negativní vliv hlavně nové regulace a daně.
„Daňová a legislativní politika státu má na naše podnikání zásadní vliv. Od loňského roku odvádíme o třetinu vyšší sektorovou takzvanou loterijní daň, která je z obratu, nikoli ze zisku. Zároveň se zvýšila korporátní daň o další desetinu. Od července 2024 navíc platí nová přísná legislativa. To vše dopadá na legální české provozovatele tvrdě a otevírá prostor pro nelegální zahraniční portály,“ dodal Sochor.
Skupina loni přitom zaznamenala dosud sázkařsky nejúspěšnější sportovní událost, kterou bylo fotbalové Euro 2024. Na něj sázková kancelář Tipsport přijala sázky téměř za 2,2 miliardy korun. Na mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v Praze a Ostravě a které nakonec česká reprezentace vyhrála, pak společnost přijala sázky za 1,7 miliardy korun. Na letní olympijské hry v Paříži u Tipsportu lidé uzavřeli sázky za 1,3 miliardy. Větší zájem Tipsport očekával o americké prezidentské volby, na ty si u společnosti lidé nakonec vsadili zhruba za sto milionů korun.
Akciová společnost Tipsport byla založena v roce 1991 v Berouně. Zlomovým byl pro skupinu rok 2009, kdy spustila web s možností sázet online. Od roku 2013 je součástí holdingu také kancelář Chance. Po pěti letech se stala součástí skupiny i loterie Maxa.
