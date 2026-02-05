Bookmakeři v Česku odhadují, že na letošní zimní olympijské hry v Itálii přijmou sázky za zhruba 1,2 miliardy korun. Zájem by tak mohl být vyšší než u předešlých zimních her v Pekingu. Nejvíce se bude sázet na hokejové zápasy. Tam jsou největšími favority na zlatou medaili Kanaďané, čeští hokejisté jsou v kurzu 12:1 pátým nejvíce pravděpodobným vítězem. Nejpravděpodobnější zatím je, že si Česko z letošních zimních olympijských her odnese čtyři až pět medailí. ČTK to sdělily oslovené sázkové kanceláře.
Hokej obecně patří mezi jedny z nejvíce sázených sportů. Zájem sázkařů o zápasy na zimních olympijských hrách bude podle bookmakerů přitahovat hlavně účast českých hvězd, jako je David Pastrňák, Roman Červenka nebo Radko Gudas, ale také zahraničních hokejistů Connora McDavida či Nathana MacKinnona.
„Po 12 letech se vracejí hráči NHL. To zásadně zvyšuje atraktivitu celého turnaje i očekávaný zájem sázkařů. Hráči z NHL se naposledy účastnili v roce 2014 a nyní dorazí kompletní světová špička. Díky tomu očekáváme vyšší náběry než v ročnících 2018 a 2022, kdy účast z NHL chyběla,“ uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Čeští sázející se podle něj budou soustředit hlavně na zápasy českého týmu.
Podle Fortuny bude na hokej směřovat přes 70 procent všech olympijských sázek. Z dalších sportů pak budou pro sázkaře atraktivní zejména rychlobruslení, snowboard nebo biatlon, tedy ty, ve kterých mají Češi naději na zisk medaile. Největší šanci má z české výpravy rychlobruslař Metoděj Jílek. Na to, že získá medaili, je kurz zhruba 1,05:1. Na to, že bude zlatá, pak 1,35:1.
„Další velkou jistotou je Ester Ledecká na snowboardu. Že bude znovu zlatá se sází v kurzu 1,9:1. O další cenný kov určitě zabojuje Eva Adamczyková, jejíž medailovou naději vyjadřuje kurz 2,5:1. Biatlonisté budou bojovat hlavně ve štafetách. Konkurence je nicméně ohromná, zisk jakékoliv medaile se sází v kurzu 4,5:1,“ uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.
I přes vyšší kurz na české biatlonisty ale bude tento sport podle manažera kurzových sázek Sazkabet od Allwyn Lukáše Nepovíma druhým nejvíce sázeným po hokeji. „Vyšší částky evidujeme také u sázek na celkový počet medailí českého týmu. Zatím převažuje názor, že Česko nezíská více než pět medailí, což odpovídá kurzu 1,77:1,“ dodal.
Mluvčí Chance Markéta Světlíková se domnívá, že by česká výprava mohla získat čtyři až šest medailí. Nejvíc zlatých medailí podle odhadů Chance získá Norsko, následované USA a Německem. Celkově sázky na letošní zimní olympijské hry podle Světlíkové začnou výrazněji přibývat až před prvními závody a utkáními. Dosud kanceláře přijaly sázky spíše za jednotky milionů korun.
