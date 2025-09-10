Přes automaty, herny, sázkové kanceláře i loterijní společnosti za letošní půlrok proteklo už víc než půl bilionu korun, meziročně o 11 procent víc a skoro trojnásobek toho co před pěti lety. Pokud bychom meziroční nominální nárůst o 11 procent očistili o inflaci, bylo by navýšení v půlce letoška zhruba osmiprocentní. Lze předpokládat, že celková suma prosázených peněz za celý rok převýší loňských rekordních 983 miliard a poprvé v historii se dostane přes hranici jednoho bilionu korun.

Rostou i příjmy provozovatelů, tedy částka, kterou hráči prohráli. Za první pololetí dosáhla 32 miliard, což je dvojnásobek oproti stavu před pěti lety. Stát tím pádem vybírá na daních z hazardu víc peněz, o které se dělí se samosprávou. Jenže ta se z růstu daňového inkasa radovat nemůže.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se stát dělí o peníze z hazardu s obcemi.
  • Proč řada měst herny a kasina na svém území zakazuje.
  • Co způsobil vládní konsolidační balíček.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.