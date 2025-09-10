Přes automaty, herny, sázkové kanceláře i loterijní společnosti za letošní půlrok proteklo už víc než půl bilionu korun, meziročně o 11 procent víc a skoro trojnásobek toho co před pěti lety. Pokud bychom meziroční nominální nárůst o 11 procent očistili o inflaci, bylo by navýšení v půlce letoška zhruba osmiprocentní. Lze předpokládat, že celková suma prosázených peněz za celý rok převýší loňských rekordních 983 miliard a poprvé v historii se dostane přes hranici jednoho bilionu korun.
Rostou i příjmy provozovatelů, tedy částka, kterou hráči prohráli. Za první pololetí dosáhla 32 miliard, což je dvojnásobek oproti stavu před pěti lety. Stát tím pádem vybírá na daních z hazardu víc peněz, o které se dělí se samosprávou. Jenže ta se z růstu daňového inkasa radovat nemůže.
Co se dočtete dál
- Jak se stát dělí o peníze z hazardu s obcemi.
- Proč řada měst herny a kasina na svém území zakazuje.
- Co způsobil vládní konsolidační balíček.
