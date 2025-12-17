Končící rok přinesl v české ekonomice překvapení. A to pozitivní. Z jarních predikcí růstu kolem 1,7 procenta se odhady za celý rok posouvají k hranici 2,5 procenta. Po letech inflačních šoků, energetické krize a stagnace se ekonomika konečně nadechla. Úleva však při pohledu do roku 2026 a dalších let rychle střídá nový typ varování. Česko totiž naráží na limity svého dosavadního hospodářského modelu. Pokud má růst pokračovat, nepůjde to dlouhodobě „samospádem“.
Co se dočtete dál
- Proč už v ekonomice nepřevládá taková skepse jako ještě na začátku roku.
- V čem je Česko závislé na Německu a proč se tuzemskému průmyslu daří lépe, než tomu německému.
- Co v současnosti přispívá české ekonomice k růstu.
- Jak si vede Česko při vývozu investic.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.