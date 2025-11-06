Ministerstvo financí zlepšilo odhad letošního hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj letos zvýší o 2,4 procenta, zatímco v srpnu čekalo růst 2,1 procenta. Příští rok ekonomika podle ministerstva poroste o 2,2 procenta. Inflace by letos měla být průměrně 2,4 procenta, příští rok 2,3 procenta. Vyplývá to z makroekonomické prognózy, kterou ministerstvo představilo.
Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je hlavním motorem hospodářského růstu spotřeba domácností. V letošním roce se zvýší o 3,1 procenta, příští rok bude její růst tříprocentní.
Ke spotřebě domácností podle ministra přispívá zejména silný růst mezd. Jejich objem by se měl letos zvýšit o 7,1 procenta, což by odpovídalo reálnému růstu mezd zhruba o pět procent. V příštím roce podle prognózy růst mezd mírně zvolní, jejich objem se zvýší o 5,9 procenta, což by podle Stanjury odpovídalo reálnému růstu zhruba o 3,5 procenta.
Růst mezd podporuje situace na trhu práce. Česko dlouhodobě patří mezi tři země Evropské unie s nejnižší nezaměstnaností, a to i přes mírné ochlazení trhu práce v posledním roce. Letos nezaměstnanost v metodice Českého statistického úřadu dosáhne podle prognózy 2,7 procenta po loňských 2,6 procenta, příští rok dále vzroste na 2,8 procenta.
Ke zvýšení HDP přispívají podle Stanjury i vládní investice, které zrychlují v závěrečném čtvrtletí roku. „Naopak soukromé investice jsou částečně utlumeny kvůli nejistotám v ekonomice,“ podotkl ministr. Celkově letos ministerstvo očekává růst investic o 0,2 procenta, příští rok se dynamika zrychlí na tříprocentní růst.
Celková ekonomická aktivita v příštím roce podle ministerstva mírně zpomalí na 2,2 procenta. Zpomalení růstu souvisí podle ministerstva s celní politikou Spojených států. „Momentálně to vypadá, že negativní dopady amerických cel se posouvají v čase. Spadnou méně do roku 2025 a víc se projeví v roce 2026,“ řekl náměstek ministra Tomáš Holub.
Naopak pozitivní přínos pro českou ekonomiku přinese v příštím roce stimulační balíček německé vlády. Vzhledem k provázanosti obou ekonomik ministerstvo očekává, že balíček posílí český růst o 0,2 procentního bodu.
Deficit veřejných financí 1,9 procenta
Deficit českých veřejných financí by pak měl letos být 1,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP), sníží se z loňských dvou procent HDP. Příští rok zůstane deficit na současné úrovni, očekává prognóza, kterou zveřejnilo rovněž ministerstvo financí. Ministr Stanjura zároveň upozornil, že rizikem pro zachování očekávané výše schodku bude fiskální politika nové vlády.
„Konsolidačním balíčkem se podařilo vrátit veřejné finance do zdravé kondice, deficit veřejných financí klesl z pěti procent HDP pod dvě procenta a Česká republika patří v této oblasti mezi premianty Evropy,“ řekl Stanjura.
Strukturální schodek, tedy saldo očištěné o mimořádné výdaje a vliv hospodářského cyklu, by letos měl být 1,9 procenta HDP, příští rok klesne na 1,8 procenta HDP. V dalších letech ale ministerstvo očekává jeho návrat mírně nad dvě procenta. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti by se přitom strukturální saldo mělo postupně snížit k jednomu procentu HDP. Národní rozpočtová rada proto už dříve upozorňovala, že pro dodržení zákona bude nutné nejpozději pro rozpočet roku 2027 přistoupit k další konsolidaci veřejných financí.
Zadlužení Česka by letos mělo vzrůst na 43,9 procenta HDP z loňských 43,3 procenta HDP. Proti srpnové predikci se odhad letošní míry zadlužení snížil o 0,3 procentního bodu, podle Stanjury to souvisí se zlepšením odhadu hospodářského růstu. Stanjura zdůraznil, že Česko patří mezi třetinu nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
V dalších letech by se mělo podle prognózy zadlužení Česka zvyšovat. Příští rok dosáhne 45,3 procenta HDP, do roku 2028 vzroste na 46,4 procenta HDP. Česko se ale zatím nepřiblíží k dluhové brzdě, která se aktivuje při dosažení zadlužení 55 procent HDP. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.
