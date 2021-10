Zdražování v České republice zrychyluje už třetí měsíc v řadě a míra inflace je nejvyšší za posledních 13 let. Důvodem je růst cen téměř ve všech kategoriích zboží a služeb, hlavně u pohonných hmot, jídel v restauracích a také u energií a dalších cen souvisejících s bydlením.

V září se meziroční růst spotřebitelských cen zvýšil na 4,9 procenta, oproti 4,1 procenta v srpnu. Analytici zrychlení inflace sice očekávali, ale předpokládali nižší tempo - odhadovali nárůst na 4,4 až 4,7 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) data zveřejnil v pondělí na svém webu. Ceny rostly i meziměsíčně a to o 0,2 procenta.

„Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Na tuzemskou inflaci mají dopad rostoucí ceny energií na světových trzích, hlavně elektřiny a plynu, ale vliv má i narušení dodávek různých komponentů a surovin a jejich cenový růst na světových trzích. Kromě zahraničních vlivů na inflaci působí také vlivy domácí: vláda rozpustila do ekonomiky stovky miliard korun formou pomoci v době pandemie, rostou důchody a firmy zase zvyšují mzdy, protože je nedostatek zaměstnanců. Češi mají víc peněz na útraty a chtějí si vynahradit dlouhé období, kdy nemohli cestovat, jíst v restauracích či nakupovat v nákupních centrech.

“Stále zůstává nezodpovězenou otázkou, jaká část současných cenových pohybů je pouze přechodného charakteru a souvisí s krátkodobým cenovým přizpůsobením po pandemii. Podobnou otázku si kladou v mnoha dalších zemích,” říká Michal Brožka, ekonom v investičním bankovnictví Komerční banky.

Zrychlující inflace je palčivé téma také pro ČNB, která na situaci před dvěma týdny zareagovala nečekaně razantním zvýšením své klíčové úrokové sazby. ČNB chce změnou sazby tlumit přehřátou ekonomiku a růst cen brzdit. Podle analytiků bude centrální banka ve zvyšování sazeb pokračovat. Usiluje totiž o udržení meziroční míry inflace kolem dvou procent a nyní inflace je už mimo pásmo, které ČNB ještě toleruje.

Ke krocení inflace používá ČNB takzvanou dvoutýdenní repo sazbu. Od té se pak odvíjejí ostatní sazby v ekonomice, například sazby úvěrů nebo hypoték. Během pandemie loni na jaře ČNB sazbu srazila až na 0,25 procenta, aby ekonomice ulehčila, a od té doby centrální bankéři sazbu postupně zvedají. V září šlo už o třetí zvýšení letos, kterým centrální banka sazbu zvedla na 1,5 procenta. Podle ekonomů hrozí, že inflace hned tak neodezní a ČNB bude ve zvyšování sazeb pokračovat. Do konce roku budou mít centrální bankéři ještě dvě zasedání, na kterých budou o možnosti zvýšit sazby hlasovat – 4. listopadu a 22. prosince. Podle analytiků je pravděpodobné, že se repo sazba zvýší už příští měsíc a zakončí letošní rok na úrovni 2 procenta či výše.

Podel Brožky by mohlo tempo zdražování ve zbytku roku slábnout, ale i tak se do konce roku meziroční míra inflace nejspíš vyšplhá na 5,5 procenta. To bude podle ekonoma pro další zvyšování sazeb “silným argumentem.“ Brožka například čeká zvýšení repo sazby hned 4. listopadu o půl bodu na 2 procenta.

Vedle nákladů vlastnického bydlení vzrostly v září ceny za vodné a stočné proti loňskému září shodně o 5,5 procenta. Náklady na dopravu se zvýšily o 9,6 procenta. Za alkohol a tabák se platilo o 12,3 procenta více. Ceny oděvů a obuvi byly meziročně vyšší zhruba o deset procent.

Zdražují také potraviny a nealkoholické nápoje. Například za polotučné mléko se letos v září platilo o 7,3 procenta více než před rokem, oleje a tuky zdražily o 14 procent a zelenina téměř o sedm procent. „Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,5 procenta,“ napsali statistici.

Meziměsíčně spotřebitelské ceny vzrostly o 0,2 procenta. Proti srpnu rostly například ceny elektřiny, oděvů, tabáku či automobilů. Deset měsíců v řadě pak zdražují pohonné hmoty. Vyšší byly také poplatky v mateřských školách či školné na soukromých gymnáziích a středních soukromých školách. Kvůli končící letní sezoně naopak o pětinu zlevnily ceny za rekreaci. Nižší byly ve srovnání se srpnem ceny zeleniny, zejména brambor. Kilogram se v září prodával za 12,12 koruny, což bylo nejméně od loňského listopadu.

Statistici v pondělí zveřejnili také vývoj cen v dovozu a vývozu za srpen. „V srpnu 2021 výrazně vzrostly meziroční ceny, ve vývozu o 8,6 procenta a v dovozu o 9,4 procenta. Nadále pokračoval trend značného meziročního růstu cen minerálních paliv a ostatních surovin. V meziměsíčním i meziročním srovnání se zvýšily zejména ceny železa, oceli a dřeva,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš. Meziměsíčně vývozní ceny klesly o 0,3 procenta a dovozní ceny o 0,3 procenta vzrostly.

Zdraží i třeboňský kapr

Rybářství Třeboň očekává, že kilogram kapra bude při vánočním prodeji u stánků stát kolem 120 korun. Meziročně tak zdraží asi o deset procent. Přesné ceny budou jasnější po podzimních výlovech. V pondělí to řekl při výlovu rybníku Rožmberk předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.

Cena okolo 120 korun za kilogram je prvotní odhad. „Nezdražují jenom jednotlivé věci, ale zvyšuje se cenová hladina. Nejsou to jenom vstupy. Náš podíl exportu je minimálně 70 procent, tak vidíme, co se děje i v okolí, v Rakousku, Německu. Cena bude tak i na českém trhu vyšší, zatím odhadujeme okolo deseti procent, nicméně musí to potvrdit ještě samotný výlov, protože letošní rok není nikterak příznivý: duben, květen studený, ryba neměla takové přírůstky jako jiná léta. Čekáme na výsledky hlavně velkých rybníků a Rožmberk nám napoví, jak se rok vyvíjí,“ řekl Provázek.