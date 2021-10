První zelené dluhopisy, které v úterý vydává Evropská unie, se setkaly s rekordním zájmem, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informace od hlavního manažera nabídky. EU nabízí 15leté dluhopisy za 12 miliard eur (304,4 miliardy korun), zájem však byl o dluhopisy za více než 135 miliard eur. Nabídka tak byla rekordní jak z pohledu velikosti emise, tak podle výše poptávky po zelených dluhopisech. EU tak učinila první krok k tomu, aby se stala největším emitentem dluhopisů, které budou financovat aktivity přátelské k životnímu prostředí.

Z dluhopisů mají být financovány ekologické projekty v rámci fondu na obnovu unie po pandemii nemoci covid-19. Budou financovat až 30 procent programu EU pro obnovu po covidu-19, který má poskytovat granty a půjčky členským zemím až do konce roku 2026, a k dispozici má mít až 800 miliard eur. Celkem by tak EU mohla vydat zelené dluhopisy až za 250 miliard eur, což by z EU udělalo největšího emitenta zelených dluhopisů na světě.

Analytici BofA Securities očekávají, že EU by ročně mohla vydat zelené dluhopisy za 35 až 45 miliard eur. To odpovídá tomu, co vydali všichni evropští státní a nadnárodní dlužníci v roce 2020.

Podle výpočtu agentury Reuters se výnos zeleného dluhopisu pohybuje kolem 0,44 procenta. Podle údajů Danske Bank to znamená, že EU platí za novou emisi dluhopisů nižší prémii, než je obvyklé.

Zelené dluhopisy mají tendenci zahrnovat ve své ceně tzv. greenium, tedy mírně nižší výnos ve srovnání s konvenčními dluhopisy vzhledem k omezené nabídce těchto aktiv a vysoké poptávce.

Všechny zelené dluhopisy EU pro financování fondu obnovy budou vydané v souladu se zásadami pro zelené dluhopisy stanové Mezinárodní asociací kapitálových trhů (ICMA), které jsou považovány za standard pro tento trh. Ty se liší od standardů navržených samotnou EU na základě její klasifikace zelených činností, tyto standardy však unie zatím nedokončila.

Některé aspekty emise EU však půjdou nad rámec zásad ICMA. Aby se členské země kvalifikovaly pro získání peněz ze zelených fondů EU, nesmí investice významně ohrozit žádný z ekologických cílů EU a členské země musí poskytnout detaily o tom, jak konkrétně přispějí k jejich zelené transformaci.