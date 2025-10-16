TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy Kč. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování. ČTK to ve čtvrtek řekla mluvčí Barbora Dlabáčková.
O dluhopisy TV Nova je velký zájem. Vyplatí se taková investice a jaká má rizika?
Čtyřleté dluhopisy s pevným ročním úročením 5,4 procenta mají jmenovitou hodnotu jednoho cenného papíru 10 tisíc Kč. Umístěním dluhopisů mezi investory Nova pověřila Air Bank a PPF banku, které stejně jako televizní skupina TV Nova spadají pod investiční skupinu PPF. Investorům budou dluhopisy vydány 31. října a jsou splatné 31. října 2029.
„Využití emise dluhopisů u tak velké firmy, jako je TV Nova, určitě dává smysl. Společnost si půjčuje o zhruba 1,5 bodu výše, než si půjčuje ČR v pětiletém horizontu,“ řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Načasování emise je podle něj pochopitelné právě kvůli tomu, že se korunové úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou ustalují a v blízké době klesat nebudou. Navíc kapitál získaný z dluhopisů pokryje investice do online tvorby, což má smysl v době rostoucí popularity online streamovacích platforem, dodal.
Nova vydávala dluhopisy i v minulosti prostřednictvím mateřské společnosti CME. Například v roce 2010 vydala dluhopisy za 237 milionů dolarů. Aktuální emise více mířila i na drobnější domácí investory, kteří mohli cenné papíry nakoupit prostřednictvím mobilní aplikace My Air, internetového bankovnictví Air Bank a v nabídce privátního bankovnictví PPF banky.
„Těší nás, že se nám podařilo umístit dluhopisy v požadovaném objemu, a to v kratším období, než jsme původně předpokládali. To potvrzuje důvěru investorů v naši společnost a její finanční zdraví a stabilitu. Získané prostředky využijeme na další obsahový a technologický rozvoj TV Nova, digitálních platforem jako Oneplay a na optimalizaci financování,“ uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.
Televizní skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist