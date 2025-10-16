TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy Kč. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování. ČTK to ve čtvrtek řekla mluvčí Barbora Dlabáčková.

Čtyřleté dluhopisy s pevným ročním úročením 5,4 procenta mají jmenovitou hodnotu jednoho cenného papíru 10 tisíc Kč. Umístěním dluhopisů mezi investory Nova pověřila Air Bank a PPF banku, které stejně jako televizní skupina TV Nova spadají pod investiční skupinu PPF. Investorům budou dluhopisy vydány 31. října a jsou splatné 31. října 2029.

„Využití emise dluhopisů u tak velké firmy, jako je TV Nova, určitě dává smysl. Společnost si půjčuje o zhruba 1,5 bodu výše, než si půjčuje ČR v pětiletém horizontu,“ řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. Načasování emise je podle něj pochopitelné právě kvůli tomu, že se korunové úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou ustalují a v blízké době klesat nebudou. Navíc kapitál získaný z dluhopisů pokryje investice do online tvorby, což má smysl v době rostoucí popularity online streamovacích platforem, dodal.

Nova vydávala dluhopisy i v minulosti prostřednictvím mateřské společnosti CME. Například v roce 2010 vydala dluhopisy za 237 milionů dolarů. Aktuální emise více mířila i na drobnější domácí investory, kteří mohli cenné papíry nakoupit prostřednictvím mobilní aplikace My Air, internetového bankovnictví Air Bank a v nabídce privátního bankovnictví PPF banky.

„Těší nás, že se nám podařilo umístit dluhopisy v požadovaném objemu, a to v kratším období, než jsme původně předpokládali. To potvrzuje důvěru investorů v naši společnost a její finanční zdraví a stabilitu. Získané prostředky využijeme na další obsahový a technologický rozvoj TV Nova, digitálních platforem jako Oneplay a na optimalizaci financování,“ uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.

Televizní skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.

