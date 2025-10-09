Televize Nova od prosince získá 100 procent ve společnosti O2 TV, která provozuje placené sportovní kanály Oneplay Sport a Premier Sport. O2 TV dosud patřila operátorovi O2 Czech Republic, který, stejně jako Nova, patří investiční skupině PPF. O změně informovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v tiskové zprávě.
Sloučením O2 TV a Novy vznikne největší vysílatel sportovního obsahu v Česku, který bude nabízet 16 programů zaměřených na sportovní přenosy a pořady. V současnosti mezi ně patří šest stanic Nova Sport, osm kanálů Oneplay Sport a dvě stanice Premier Sport.
Zatímco kanály Nova Sport a Premier Sport majitel Novy podle serveru Médiář poskytuje i dalším operátorům placených televizních služeb, programy Oneplay Sport a s nimi například kompletní přenosy nejvyšší domácí fotbalové Chance ligy a hokejové Tipsport extraligy si ponechává exkluzivně pro svojí platformu Oneplay, kterou Nova s O2 spustily letos na jaře. Rada zároveň oznámila, že ke konci listopadu zaniknou licence O2 TV na kanály Oneplay Sport 7 a 8.
O2 TV měla loni obrat 757 milionů korun a meziročně zvýšila čistý zisk z 26,5 milionu na 35,2 milionu korun.
