Čínská sociální síť TikTok, které jinak hrozilo uzavření amerického trhu, podepsala ujednání o prodeji svých amerických aktivit společnému podniku řízenému americkými investory, informuje server Axios. Mezi těmito investory má být podle agentury Reuters mimo jiné soukromá kapitálová společnost Silver Lake nebo technologická společnost Oracle. Konečná dohoda má být uzavřena 22. ledna, vyplývá z interního memoranda, které rozeslal generální ředitel TikToku Shou Zi Chew a do kterého nahlédl Axios.
Americké společnosti Oracle, Silver Lake a saúdskoarabská investiční skupina MGX budou společně vlastnit 45 procent americké pobočky. Zhruba třetinu v podniku mají vlastnit přidružené společnosti stávajících investorů ByteDance a téměř 20 procent si ponechá čínský vlastník ByteDance.
TikTok podepsal ujednání o založení společného podniku kontrolovaného Američany, aby se vyhnul zákazu působení ve Spojených státech, napsala agentura AFP.
Do 16 let žádné sociální sítě. V Austrálii začal platit plošný zákaz, zvažují to i další státy
Prodej amerických operací sociální sítě TikTok bude završením dlouhodobé snahy americké administrativy zmírnit obavy o národní bezpečnost. Americké úřady byly přesvědčeny, že prostřednictvím TikToku může Peking shromažďovat citlivé informace o amerických občanech, šířit mezi nimi čínskou propagandu či získat přístup k aplikacím v mobilních telefonech i jiných zařízeních.
Prezident Donald Trump v září podepsal exekutivní příkaz, podle něhož prodej amerických operací sociální sítě TikTok americkým investorům splní bezpečnostní požadavky zákona z roku 2024. Ten podepsal Trumpův předchůdce v úřadu Joe Biden; podle tohoto zákona měla společnost ByteDance do začátku letošního roku prodat aktiva TikToku americké společnosti, jinak jí hrozil zákaz činnosti ve Spojených státech. Trump ale po svém lednovém nástupu do úřadu platnost zákona několikrát odložil ve snaze nezhoršit vztahy s Pekingem.
Aplikaci pro krátká videa TikTok používá ve Spojených státech podle některých průzkumů 170 milionů uživatelů, tedy prakticky polovina obyvatel.
