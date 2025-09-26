Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky zákona z roku 2024. Hodnota nové americké společnosti bude přibližně 14 miliard dolarů (přes 292 miliard korun), napsala agentura Reuters.
Na základě zákona, podepsaného loni Trumpovým předchůdcem Joem Bidenem, byla čínská mateřská společnost ByteDance vyzvána, aby do začátku letošního roku prodala aktiva TikToku americké společnosti, jinak bude síť v celé zemi zakázána. Trump po svém lednovém nástupu do úřadu platnost tohoto zákona několikrát odložil. Nová lhůta byla do 16. prosince. Chtěl tak získat americká aktiva, sehnat americké a další investory a získat souhlas čínské vlády.
TikTok bude většinově vlastněn a kontrolován osobami ze Spojených států a nebude již kontrolován žádnou zahraniční protistranou. Společný podnik TikTok bude řízen novou správní radou a bude podléhat pravidlům, která náležitě chrání data Američanů a národní bezpečnost. ByteDance a její přidružené společnosti budou vlastnit necelý dvacetiprocentní podíl v novém podniku, stojí v exekutivním příkazu.
Americký viceprezident J. D. Vance uvedl, že nová americká společnost bude mít hodnotu 14 miliard dolarů, čímž podle Reuters poprvé určil cenu populární aplikace. Bílý dům neprozradil, jak k částce dospěl, ByteDance si sama sebe cení na 330 miliard dolarů.
Trump potvrdil, že TikTok bude zcela v amerických rukou. Mezi investory, kteří převezmou americké aktivity, bude Michael Dell, zakladatel technologické společnosti Dell, mediální magnát Rupert Murdoch a nejspíše čtyři nebo pět dalších investorů „světové úrovně“, dodal.
Aplikaci pro krátká videa v USA používá 170 milionů uživatelů. Samotného amerického prezidenta na ní sleduje 15 milionů lidí.
