Americký internetový obchod Amazon jedná o záměru investovat kolem deseti miliard dolarů (přes 200 miliard korun) do společnosti OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). S odvoláním na zdroje o tom informují média. Podle zdroje agentury Reuters by transakce mohla celou firmu OpenAI ohodnotit na více než 500 miliard dolarů (přes deset bilionů korun).
Server The Information uvedl, že OpenAI by v rámci dohody měla využívat čipy společnosti Amazon. Dodal, že po dohodě s firmou Amazon by OpenAI mohla pracovat na získávání kapitálu od dalších investorů.
Společnost OpenAI koncem října oznámila, že dokončila reorganizaci své vlastnické struktury. Dodala, že klíčový partner Microsoft v ní teď vlastní 27procentní podíl, jehož hodnota se odhaduje na 135 miliard dolarů. Podle serveru CNBC reorganizace poskytuje firmě OpenAI větší prostor k získávání nového kapitálu a k uzavírání partnerství s dalšími podniky.
Amazon už podle CNBC investoval nejméně osm miliard dolarů do společnosti Anthropic, která je konkurentem OpenAI. Microsoft v listopadu oznámil, že do firmy Anthropic investuje až pět miliard dolarů a vytvoří s ní strategické partnerství. Dohoda o tomto partnerství předpokládá, že Anthropic nakoupí od Microsoftu cloudové služby za 30 miliard dolarů.
Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Vlajkovým produktem konkurenta Anthropic je chatbot Claude, který vstoupil na trh v roce 2023.
