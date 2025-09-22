Americký prezident Donald Trump podepíše koncem tohoto týdne exekutivní nařízení, které prohlásí, že dohoda o prodeji amerických operací TikToku jeho čínským vlastníkem ByteDance splňuje požadavky stanovené v zákoně z roku 2024. Podle agentury Reuters to novinářům řekl představitel Bílého domu, který si přál zůstat v anonymitě. Algoritmus TikToku, který bude fungovat pro uživatele v USA, bude spravovat firma Oracle.
Spojené státy jsou přesvědčené, že Čína dohodu schválila a neplánují další jednání s Pekingem o detailech, řekl úředník novinářům při telekonferenci. Dodal ale, že ke schválení dohody jsou ještě zapotřebí další dokumenty od obou stran.
Podle dohody se americká verze TikToku osamostatní od své mateřské společnosti ByteDance. Bude používat kopii současného algoritmu platformy a data platformy budou spravována americkou společností Oracle a pro čínskou skupinu budou nepřístupná. Čínské úřady tak nebudou mít přístup k údajům amerických uživatelů a nebudou moci ovlivňovat algoritmus.
Úplné podrobnosti o investorech nebyly zveřejněny. Úředník však potvrdil, že součástí investiční skupiny je soukromá kapitálová společnosti Silver Lake.
Trump se snaží zabránit zákazu aplikace pro krátká videa, kterou používá v USA 170 milionů uživatelů. Podle zákona schváleného Kongresem měl TikTok v lednu 2025 ukončit činnost v USA, pokud by jeho čínský majitel ByteDance americká aktiva neprodal. Trump ale několikrát odložil uplatnění zákona, naposledy do poloviny prosince, aby získal čas na vyčlenění amerických aktivit TikToku z globální platformy, nalezení domácích investorů a zajištění vlastnické struktury, která by splňovala podmínku úplného odprodeje podle zákona z roku 2024.
Minulý týden byl oznámen pokrok v jednáních o TikToku, což představuje vzácný průlom po měsících rozhovorů mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Tyto rozhovory se snaží zmírnit obchodní válku, která otřásla globálními trhy.
