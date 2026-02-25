Americký ministr obrany Pete Hegseth chce firmu Anthropic donutit, aby armádě umožnila používat svou technologii umělé inteligence (AI) bez omezení, která mají běžní uživatelé. Dal jí lhůtu do pátku, jinak firma riskuje ztrátu vládní zakázky. V úterý to napsal americký server Axios. Zdroj agentury Reuters později uvedl, že firma nemá v úmyslu zmírnit restrikce ohledně vojenského využití.
Hegseth se v úterý setkal s generálním ředitelem firmy Anthropic Dariem Amodeim. Jeho společnost provozuje chatbota Claude, kterého Pentagon použil při únosu venezuelského diktátora Nicoláse Madura. Z okruhu konkurenčních firem zůstává společnost Anthropic poslední, která nedodává svou technologii do nové interní sítě americké armády.
Kromě zrušení smlouvy představitelé Pentagonu Anthropic varovali, že by ho mohli označit za riziko pro dodavatelský řetězec. Případně by mohli použít zákon o obranné výrobě, který by armádě dal větší pravomoc využívat produkty firmy, i když s tím Anthropic nebude souhlasit, uvedl zdroj agentury AP.
Atmosféra schůzky byla podle zdroje přátelská. Amodei přesto Hegsethovi neustoupil ve dvou oblastech. Nesouhlasil s využitím své technologie při plně autonomních vojenských operacích zaměřených na cíle a při sledování občanů Spojených států.
Pravidla firmy Anthropic zakazují využívat chatbota Claude k násilí, vývoji zbraní či sledování. Loni v létě firma získala smlouvu s ministerstvem obrany v hodnotě 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun).
