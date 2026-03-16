Umělá inteligence slibuje revoluci, která podle černých scénářů nahradí v následujících letech mnohé profese a rozloží spotřební ekonomiku. Jenže data mluví často jinak: navzdory globálnímu humbuku se v poslední době žádný dramatický skok v efektivitě firem ani v nezaměstnanosti nekonal. Proč se realita tolik rozchází s očekáváním?
V rozhovoru pro HN to vysvětluje Jiří Bachel, zakladatel startupu Navigara. Ten vyvinul metodu, jak skutečný přínos AI měřit, a nyní se s ní snaží dobýt americký trh. „Naším cílem není být jen další startup s miliardovou hodnotou,“ popisuje ze San Francisca, kde je podle něj cítit, že s AI přichází podobný zlom jako s nástupem internetu.
Žijete a pracujete v San Franciscu, jsou v USA cítit nějaké obavy kvůli AI nebo převládá spíše optimismus?
Bere se to tak, že AI je obrovská šance. Je to podobné, jako když vznikl internet. Ten, kdo bude první a využije tuto příležitost, na tom může hodně vydělat. Obavy existují také. Ocenění AI startupů obzvlášť tady v San Franciscu je šílené, i když tyto startupy podle mě naplňují svou hodnotu.
V poslední době se začínají lidé více soustředit na možné negativní aspekty. Každý nový nástroj, který předvede Anthropic, doprovází propad zavedených firem na burzách. Nejsou to trochu přehnané reakce? Bude mít AI opravdu takové schopnosti, že to může zničit byznys firem jako Salesforce a podobně?
Co se dočtete dál
- Proč firmy nedokážou měřit efektivitu AI a proč AI nemá dopad na zaměstnanost.
- Jaké jsou skutečné přínosy nasazení AI ve firmách, kdo na tom nejvíce vydělává, a kdo to může odnést.
- Proč někteří programátoři AI bojkotují a nechtějí nástroje používat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.