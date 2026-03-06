Lidé, kteří investují své volné peníze, podle člena představenstva společnosti Investika Jaroslava Kysely stále podceňují diverzifikaci portfolia a třeba nakoupí další byt místo jiného typu investice. Nebo se často nechávají zlákat nabídkou dvouciferných výnosů. V rozhovoru pro týdeník Ekonom vysvětluje, proč firma nově nabízí i služby v kryptoměnách a jak se v jeho oboru projevuje nástup umělé inteligence.
Investika začínala jako realitní hráč. Teď spouštíte kryptoměnový fond. Je taková proměna správy aktiv nutná, nebo výhodná?
Průběžně rozvíjíme naše produktové portfolio, hlavním produktem však nadále zůstává realitní fond. Ten dnes spravuje přes 27 miliard korun čistého majetku pro 100 tisíc investorů v šesti zemích EU. Celkově máme ve fondech pod správou a administrací již kolem 40 miliard korun. V peněžních fondech jsou necelé čtyři miliardy, v akciovém přes 500 milionů. Zbytek je rozložen ve fondech kvalifikovaných investorů a fondech třetích stran. Nemovitosti tedy nadále převažují, ale naším cílem je pokrýt potřeby běžných investorů prostřednictvím omezené palety jasných a srozumitelných fondů.
Co se dočtete dál
- Jaký dopad může mít situace na Blízkém východě na zájem investorů o nemovitosti v Evropě.
- Co investoři stále nejvíce podceňují.
