The Prague Castle Events pořádá ve středu 4. března jubilejní pátý ročník Global Investment Summitu (GIS), který do Prahy přináší program plný exkluzivních dat, odborných diskusí a setkání lídrů českého i světového byznysu. Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.
Přenos z Martinického paláce na Pražském hradě můžete sledovat od 8:00, program začíná v 8:30.
Klíčová témata programu 2026
Aktuální data o vývoji cen nemovitostí – Ondřej Záruba přinese exkluzivní analýzy rezidenčního i komerčního trhu.
Hlavní příčiny nedostatečné výstavby v ČR – architekti a zástupci státu o územních plánech a pomalých schvalovacích procesech.
Debata lídrů pražského a regionálního developmentu – strategie největších developerů, kapitálové přesuny a nové příležitosti.
FKI jako nástroj financování developmentu – mezzanin vs. ekvita, rozdíl mezi reálnými a „fake“ fondy.
Realitní fondy a buy side perspektiva – asset alokace, rizika a příležitosti na českém trhu.
CEE region: office & retail nemovitosti – dopady e-commerce, home office a role zahraničních investorů.
Logistika a datová centra budoucnosti – GPU datová centra, časové prodlevy projektů a výzvy evropského trhu.
Elitní realitní makléři a konzultanti – očekávání klientů, valuace a nedostatek dat.
Architektura a její ekonomický význam – příklady staveb, které drží hodnotu napříč dekádami.
Akcie, dluhopisy, trading, krypto a private equity – od radikálních změn akciových trhů přes fixed income až po debaty o private equity a tradingové strategie nové generace.
Makroekonomické výhledy – inflace, sazby, geopolitika a dopady amerických voleb.
Summit přivítá více než 40 špičkových osobností z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi:
Miroslav Singer, chief economist CEE, Generali CEE Holding B.V.
Ondřej Záruba, managing director, Comsense Analytics / Future X1
Michal Skořepa, economist, Česká spořitelna
Lukáš Kovanda, chief economist, Trinity Bank
Pavel Peterka, chief economist, XTB
Michaela Nováková, chief editor, Investiční web
Marek Tichý, co-founder, TaK Architects
Winy Maas, co-founder, MVRDV (Nizozemsko)
Regina Loukotová, head of school, ARCHIP
a další přední ekonomové, architekti, investoři, influenceři i zástupci státní správy.
Summit tradičně přivítá i special guests – osobnosti světové architektury a kapitálových trhů. Jejich vystoupení doplní výroční reflexe pěti let GIS.
„Pět let GIS ukazuje, že Praha je přirozeným centrem investiční debaty ve střední Evropě. Summit letos nabídne nejucelenější program v historii – od nemovitostí přes kapitálové trhy až po makroekonomii,“ říká organizátor Jan Novotný.
