Rychlostí dvacet tisíc kusů za hodinu prohání třídička dopisy v podzemí centrály britské poštovní společnosti Royal Mail v Londýně. Denní příděl psaní se za pár chvil rozjede ve známých červených autech do celé Velké Británie i zahraničí. „Takových třídíren máme jen v Londýně pět,“ říká šéf směny, když vysvětluje systém, který je i přes výkonné stroje pořád závislý na lidské práci. Zásilky kontrolují a dotřiďují jeho kolegové a připravují přepravní kontejnery, na nichž jsou žlutofialové lístky s městy, kam zásilky míří.
Právě přechod na nové technologie a větší důraz na balíky místo klesajícího počtu dopisů je klíčem strategie, kterou v tradiční britské firmě Royal Mail prosazuje její nový český vlastník, miliardář Daniel Křetínský. Ten Royal Mail koupil v roce 2024 v přepočtu více než sto miliard korun. S novým směřování britské pošty ale naráží na odpor zákazníků, kterým se nelíbí změny v doručování dopisů, i odborů, které se bojí propouštění. I proto půjde Křetínský spolu s šéfem Royal Mail Alistairem Cochranem za dva týdny do britského parlamentu.
Co se dočtete dál
- Jak Křetínský modernizuje britskou poštu
- Jak balíky mají nahradit dopisy
- Proč má konkurence z kampaně Royal Mail radost
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.