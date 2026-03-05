Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) a společnost CENTRAL GROUP pořádají ve čtvrtek 5. března 2026 Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholných představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků.
Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu moderuje Michala Hergetová a můžete ho sledovat od 13:30.
Témata Summitu stavebního rozvoje
POLITIKA A LEGISLATIVA
-
Jak podpořit stavební rozvoj a stavebnictví v Česku? Jaké jsou připravované konkrétní kroky nové vlády a jaký je časový plán?
-
Jaké jsou připravované změny – stavební zákon, digitalizace, stavební předpisy a územní plánování?
EKONOMIKA A STAVEBNICTVÍ
-
Jak se budou dál vyvíjet stavebnictví a bytový trh? Jaký se předpokládá cenový vývoj? A jak to bude s úroky hypoték a komerčních úvěrů?
-
Je české stavebnictví přehřáté a jsou nyní stavební dodávky o 10 % předražené, než je reálná hodnota? Co udělá s trhem odkládání staveb ze strany investorů?
STAVEBNÍ ROZVOJ METROPOLE
-
Jaké jsou priority stavebního rozvoje Prahy a v jakém čase?
-
Jak dál s novým územním plánem Prahy a změnami současného územního plánu?
