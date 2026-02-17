Populární zelená sovička naučila miliony lidí po celém světě základy cizích jazyků. Ještě donedávna patřil její „stvořitel“ Duolingo k hvězdám i na akciovém trhu. Kdo však titul nakupoval před rokem, zažívá dnes bolestivé vystřízlivění. Akcie americké firmy produkující vzdělávací aplikace totiž již řadu měsíců ztrácejí, od historického maxima z loňského května odepsaly téměř 80 procent své hodnoty. Přitom se zdá, že vše běží podle plánu. Aplikace má miliony aktivních uživatelů, firma čistou rozvahu a ambiciózní plány.

Jenže na začátku roku 2026 už na finančních trzích nestačí jen příběh růstu. Investoři stále častěji pokládají nepříjemné otázky: Jak může specializovaná jazyková aplikace obstát v době, kdy AI systémy postavené na modelech, jako jsou GPT či Claude, umožňují překlad řeči v reálném čase jako součást širších platforem a operačních systémů?

