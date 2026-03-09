Krize na Blízkém východě rozbouřila světové trhy a investoři napříč kontinenty se obávají dalšího vývoje. Nervozita v posledních dnech vystoupala na nejvyšší úroveň od loňského dubna, kdy trhy šokoval „Trumpův den osvobození“ a jeho nekompromisní reciproční cla. Zatímco ale svět vnímá především geopolitické napětí, v pozadí tiše sílí další hrozba, která vyvolává vzpomínky na rok 2008.
Co se dočtete dál
- Co se na trzích děje, jaké jsou poklesy a kde.
- Co znamená oranžová labuť.
- Co dalšího znervózňuje trhy kromě geopolitiky.
