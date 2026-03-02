Geopolitické otřesy na Blízkém východě zasáhly v pondělí naplno globální trhy. Znamená to prudký růst cen ropy, zatímco akciové trhy ovládla prodejní nálada. Výprodej však není plošný – trh se ostře rozděluje na poražené a vítěze, kteří z napětí profitují. Podívali jsme se proto na různé scénáře a historické paralely, které naznačují, proč by investoři měli i v této napjaté době zachovat chladnou hlavu.
Co se dočtete dál
- Jak reagují trhy na konflikt mezi Íránem, USA a Izraelem.
- Jaké akcie z eskalace těží.
- Jaké jsou scénáře vývoje a jaké by mohly být dopady.
- Proč by investoři neměli panikařit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.