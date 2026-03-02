O zaměstnance slovenské továrny koncernu Samsung, kteří kvůli rozhodnutí společnosti uzavřít svůj jediný výrobní závod na Slovensku přijdou o práci, projevily zájem automobilky i výrobce bateriových článků. Novinářům to v pondělí řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková.
Samsung podle pátečního oznámení do května ukončí v jihoslovenské Galantě výrobu televizorů, při které zaměstnává asi 800 lidí. Koncern krok zdůvodnil změnami na globálním trhu výroby televizorů, svou produkční strategií a vysokými cenami energií.
Závod automobilky Stellantis v Trnavě na západě země podle Sakové hledá dalších 800 lidí, nitranský závod automobilky Jaguar Land Rover zase 380 pracovníků a Gotion chce při stávajícím náboru získat na 1200 zaměstnanců do budované montovny bateriových článků.
Ministr sociálních věcí Erik Tomáš doplnil, že větší část zaměstnanců slovenského Samsungu už v současnosti za prací dojíždí. V okrese Galanta míra nezaměstnanosti v lednu činila 2,46 procenta, byla tak nižší oproti celostátnímu průměru.
Čínský „nájezd“ na japonské značky televizí graduje. Jen několik týdnů po Sony končí s výrobou i Panasonic
Tomáš řekl, že nezaměstnanost na Slovensku v únoru na základě předběžných údajů klesne; v předchozích třech měsících naopak stoupala a v lednu podle svého hlavního ukazatele dosáhla zhruba tříletého maxima 4,42 procenta.
