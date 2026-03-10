Globální nedostatek paměťových čipů, vyvolaný prudkým rozvojem umělé inteligence, zdraží spotřební elektroniku po celém světě. Dramatický má být zvláště dopad na trh s chytrými telefony, který čeká nejen zvyšování cen, ale rovněž výrazný pokles prodejů. Dodávky smartphonů by se letos mohly meziročně propadnout zhruba o 12,9 procenta na přibližně 1,1 miliardy kusů, což by byl nejnižší objem za více než deset let. Vyplývá to ze zprávy společnosti International Data Corporation (IDC), technologické analytické firmy se sídlem v Bostonu, podle níž tato situace vyřadí některé výrobce telefonů z podnikání. „Nejedná se o dočasný výkyv, ale o šok podobný tsunami, který má původ v dodavatelském řetězci paměťových čipů a jehož dopady se šíří po celém odvětví spotřební elektroniky,“ uvedl ve zprávě Francisco Jeronimo, který vede výzkum mobilních zařízení v IDC.
Co se dočtete dál
- O kolik zdraží chytré telefony.
- Jak zdražují paměťové čipy.
- Kdo vydělá na „RAMageddonu“.
