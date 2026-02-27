Americká společnost OpenAI získala v posledním kole financování od tří velkých technologických firem 110 miliard dolarů (2,3 bilionu korun). Celková hodnota firmy, která stojí za chatbotem s prvky umělé inteligence ChatGPT, se tak zvýšila na 840 miliard dolarů. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.
Zhruba 50 miliard dolarů firma získala od internetového prodejce Amazon. Očekává se, že OpenAI koncem roku oznámí plán vstoupit na burzu.
Americký výrobce čipů Nvidia firmě OpenAI přispěl 30 miliardami dolarů. Dalších 30 miliard dolarů společnost získala od japonské investiční skupiny SoftBank.
Amazon zpočátku investuje 15 miliard dolarů. V nadcházejících měsících přidá 35 miliard dolarů, pokud budou splněny určité podmínky.
Spolu s investicí se OpenAI a společnost Amazon také dohodly, že OpenAI bude využívat dva gigawatty výpočetní kapacity poháněné vlastními čipy Trainium od Amazonu. Cloudová platforma Amazonu AWS bude také výhradním externím poskytovatelem cloudových služeb pro OpenAI Frontier, podnikovou platformu výrobce ChatGPT pro vytváření, nasazování a správu agentů AI.
Generální ředitel OpenAI Sam Altman se mezitím vložil do sporu mezi firmou Anthropic, která se rovněž zabývá umělou inteligencí, a Pentagonem. Altman ve čtvrtek večer podle zdrojů deníku The Wall Street Journal (WSJ) zaměstnancům sdělil, že OpenAI pracuje na dohodě, která by mohla pomoci vyřešit patovou situaci.
