Americká společnost Amazon bude poskytovat cloudové služby start-upu OpenAI. Cloudová divize Amazon Web Services (AWS) uzavřela s OpenAI víceletou smlouvu za 38 miliard dolarů (803,1 miliardy korun), která poskytne majiteli chatovacího robota s umělou inteligencí (AI) ChatGPT přístup ke stovkám tisíc grafických procesů Nvidia. Ty bude moci využívat k trénování a provozování svých modelů AI. Firmy to oznámily v tiskové zprávě.
Dohoda je jedním z prvních významných kroků OpenAI od dokončení restrukturalizace v minulém týdnu, která umožnila firmě opustit její neziskové kořeny. OpenAI tak pokračuje v masivním nakupování výpočetní a úložné kapacity, ať už od poskytovatelů cloudových služeb, jako je AWS, nebo od výrobců čipů.
Společnost OpenAI také nedávno upravila partnerství se svým dlouholetým podporovatelem Microsoftem, který už není jejím výhradním poskytovatelem cloudových služeb. OpenAI podle smlouvy začne využívat výpočetní výkon AWS okamžitě. Veškerá kapacita by měla být poskytnuta do konce roku 2026, ale dohoda obsahuje i možnost dalšího rozšíření od roku 2027.
Smlouva zdůrazňuje rostoucí zájem odvětví umělé inteligence o výpočetní výkon, za kterým stojí snaha o vývoj technologie schopné vyrovnat se lidské inteligenci nebo ji i překonat, uvedla agentura Reuters. Dohoda je také velkým projevem důvěry v AWS. Akcie Amazonu v reakci na zprávu před zahájením oficiálního obchodování na trhu Nasdaq v New Yorku vykazovaly zhruba pětiprocentní růst.
