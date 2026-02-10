Americká technologická společnost Alphabet poprvé prodává dluhopisy denominované v britských librách a švýcarských francích, a to včetně mimořádně vzácné emise dluhopisů se splatností 100 let. Ve Spojených státech už přitom firma prodala dluhopisy v rekordním objemu 20 miliard dolarů (407 miliard korun). V úterý o tom informovala agentura Bloomberg.
Alphabet, který je mateřskou společností firmy Google, podle lidí obeznámených se záležitostí nabízí pět tranší dluhopisů v librách a pět tranší ve švýcarských francích. Dluhopisy v librách splatné za 100 let jsou první emisí takto dlouhodobého dluhu nabízenou technologickým podnikem od splasknutí takzvané dotcomové bubliny v roce 2000.
Dluhopisy v librách zahrnují splatnosti od tří do 32 let, stejně jako zmíněnou splatnost 100 let. Emise ve švýcarských francích zahrnuje dluhopisy se splatností tři, šest, deset, 15 a 25 let. Na ocenění obou emisí se ještě pracuje, proces by mohl být dokončen v úterý, uvedly zdroje.
Noví vládci AI revoluce. Investoři se odvrací od populární sedmičky k jiným akciím
„Evropský trh bude schopen tuto nabídku absorbovat,“ řekl portfolio manažer společnosti TwentyFour Asset Management Jack Daley. V případě emise v librách lze podle něj očekávat silnou poptávku, zejména proto, že emise této velikosti se stane významnou součástí příslušného indexu.
V pondělí Alphabet získal 20 miliard dolarů prostřednictvím sedmidílné emise dluhopisů v dolarech, což překročilo odhady, které hovořily o 15 miliardách dolarů. V nejvyšším bodě nabídka přilákala objednávky za více než 100 miliard dolarů, což patří mezi nejsilnější poptávky v historii emisí korporátních dluhopisů.
To nastavilo tón pro úterní nabídku emisí v librách a švýcarských francích. Všechny tranše v dolarech obchodované na sekundárním trhu získaly na hodnotě, což ukazuje, že o tyto společnosti je značný zájem, podotýká Daley.
Předchozí rekordní emise korporátních dluhopisů na trhu v librách pocházela od společnosti National Grid a je z roku 2016, kdy tato britská firma nabídla ve čtyřech částech dluhopisy za tři miliardy liber (přes 83 miliard korun). Na trhu ve švýcarských francích pak společnost Roche Holding v roce 2022 získala rekordní tři miliardy švýcarských franků (téměř 80 miliard korun).
Alphabet chystá prodej dluhopisů v tak velkém objemu krátce po oznámení, že jeho kapitálové výdaje letos dosáhnou až 185 miliard dolarů. To by byl dvojnásobek toho, co firma vynaložila na podobné účely v loňském roce. Potřeba vysokého financování souvisí s ambicemi Alphabetu v oblasti umělé inteligence (AI).
Často čekáme roky, než koupíme určité akcie, popisuje manažer amerického fondu. Při investování mu nejvíce pomohla jedna kniha
Další technologické firmy, včetně podniků Meta Platforms a Microsoft, už také oznámily obrovské plány výdajů na letošní rok. Investiční banka Morgan Stanley očekává, že velké cloudové firmy, kterým se v angličtině říká i hyperscalers, si letos vypůjčí až 400 miliard dolarů (8,1 bilionu korun). Loni objem půjček dosáhl 165 miliard dolarů. Tak obrovské potřeby financování ale začínají vyvolávat obavy ohledně případného tlaku na oceňování dluhopisů.
Dluhopis se splatností 100 let, který se chystá nabídnout společnost Alphabet, je podle údajů Bloombergu mezi technologickými podniky první emisí s tak extrémní splatností od roku 1997. Tehdy nabídla tento typ dluhopisu společnost Motorola. Trh s dluhopisy splatnými za 100 let je totiž doménou vlád a institucí, například univerzit. U korporací jsou takové emise vzácné, zejména kvůli potenciálním akvizicím či riziku zastarávání obchodních modelů.
„U většiny firem bych zpravidla neobhájil pořízení dluhopisu s tak dlouhou splatností — zejména u těch firem, které podléhají neustále se měnícímu prostředí,“ řekl Alex Ralph, který je spolumanažerem fondu Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund. „Stoleté dluhopisy mají navíc tendenci objevovat se v době, kdy je trh na vrcholu,“ dodal.
Přesto poptávka od britských penzijních fondů a pojišťoven učinila z trhu v librách preferované místo pro emitenty, kteří hledají dlouhodobé financování. V posledních letech se globální korporace také obracejí na trh dluhopisů ve švýcarských francích, aby si diverzifikovaly programy financování. Loni prodaly dluhopisy ve švýcarských francích například americké firmy Thermo Fisher Scientific a výrobce stavební techniky Caterpillar.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist