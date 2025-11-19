Americký akciový fond First Eagle Amundi International Fund má pod správou aktiva v hodnotě 8,18 miliardy dolarů a celá společnost First Eagle Investments dokonce 176 miliard dolarů. Fond vyznává tzv. hodnotový přístup k investování založený na myšlenkách Benjamina Grahama nebo Warrena Buffetta. Hodnotové investování ve zkratce znamená, že se investor snaží koupit akcie, které trh dočasně podceňuje. Fond ale nenakupuje levné akcie za každou cenu a nevyhýbá se ani růstovým titulům. V portfoliu má například Metu nebo Alphabet (mateřská společnost Google).
„Levná akcie není nutně dobrá akcie a může být levná z určitého důvodu. Pro nás je hodnotové investování otázka filozofie,“ vysvětluje Edoardo Cavo, investiční specialista z First Eagle Investments, který má fond na starosti. Přes společnost Amundi do něj investuje také řada Čechů. I proto Cavo nedávno přicestoval do Prahy a při této příležitosti poskytl rozhovor Hospodářským novinám.
V něm mimo jiné popisuje, jaké rady od Grahama nebo Buffetta jsou stále platné a ve svém investičním přístupu je nadále využívá. Kromě toho přišla řeč také na aktuální polemiku o AI bublině, na výzvy spojené s oceňováním farmaceutických společností, jako třeba Novo Nordisk, a na to, která kniha mu při investování nejvíce pomohla.
Co se dočtete dál
- Jaké rady od Grahama a Buffetta se dají při investování využít.
- Jak na základě hodnotového přístupu vybírat jednotlivé akcie.
- Proč na trzích není nafouknutá bublina.
- Proč je těžké správně ocenit farmaceutické firmy.
- Jaká kniha může být pro investory přínosná
