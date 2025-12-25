Den před Štědrým dnem si pro zápasníka smíšených bojových umění MMA Karla „Karlose“ Vémolu přišla domů policie. 

Je obviněn z organizované drogové trestné činnosti, soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. Do cely poslal i další dva obviněné.

Protože se jednalo o organizovanou skupinu působící ve více státech, hrozí dvěma obviněným podle zákona až 18 let vězení, jednomu z nich pak maximálně 12 let.

Karlos „Terminátor“ Vémola letos v červnu po 17 letech ukončil svou profesionální MMA kariéru, když v pražském Edenu zvítězil nad slovenským zápasníkem Attilou Véghem. Za vyhraný zápas získal miliony korun.

Vémola před vyprodaným stadionem s více než 25 tisíci fanoušky ukázal, proč se z něj stal fenomén, který i v Česku proměnil MMA z okrajového sportu v mainstream. Vémola byl kromě zápasníka označován také za showmana, trochu cirkusáka a magnet na miliony.

Po konci MMA kariéry začal novou kapitolu – sliboval pomoct oživit českou boxerskou scénu. Jeho další veřejné působení však nyní zastínilo trestní stíhání.

